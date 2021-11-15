«نضرة» تتوج بسباق «صحراء القدرة» في مضمار العاصمة

المصدر: أبوظبي ـ أحمد عيسى

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توجت المهرة «نضرة» العائدة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بلقب الشوط الرابع من سباق «صحراء القدرة» لمسافة الميل في الحفل الثاني بالموسم الجديد والذي نظمه نادي أبوظبي للفروسية بمضماره العشبي أول من أمس، وجاء فوز «نضرة» بقيادة الفارس ريتشارد مولن في زمن قدره 1:18:32 دقيقة، بفارق 6 أطوال عن «أوبتيميزم» لإسطبلات العجبان العائدة لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، والذي حل ثانياً بقيادة برنارد بينيرو.

وأحرز الجواد «ميلشوت» العائد إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، لقب سباق «صحراء المرموم» لمسافة الميل في الشوط السادس المخصص للخيول المهجنة الأصيلة والختامي في الحفل بقيادة الفارس زافير زياني قاطعاً المسافة في زمن قدره 1:36:10 دقيقة بفارق طولين عن وصيفه «شامخ».

وتوج «صامد» لياس للسباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، بلقب الشوط الأول المخصص للمبتدئة من سباق «صحراء الختم» لمسافة 1200 متر بقيادة ادري دي فريز بزمن قدره 1:18:32 دقيقة، وبفارق كبير بلغ 6 أطوال عن «فخر» للخيالة السلطانية العمانية الذي حل ثانياً.

«واحة ليوا»

وذهب لقب سباق «واحة ليوا» لمسافة 1400 متر في الشوط الثاني إلى «أيه اف العجاج» لخالد النابودة بقيادة تاج أوشي في زمن 1:30:86 دقيقة، وجاء في المركز الثاني بفارق طول وربع الطول «اشتون توريتس» لزياد كلداري بقيادة ساندرو بايفا.

وأحرز «وكيل ورسان» لإسطبلات ورسان، لقب الشوط الثالث من سباق «الربع الخالي» لمسافة 1400 متر، بقيادة راي داوسون، وحل ثانياً بفارق عنق «أيه اس مدواخ» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي بقيادة ساندرو بايفا.

كأس الوثبة

وانتزع «أيه أس ربان» لحمد علي مرشد المرر لقب الجولة الثانية من كأس سباق الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 متر بقيادة باتريك كوسجراف في زمن قدره 1:46:94 دقيقة، وحل ثانياً بفارق طول إلا ربعاً «أيه اف عراب» لخالد النابودة أدري دي فريز.

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