462 فارساً في سباقات قرية بوذيب للقدرة

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

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استضافت قرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم، يومي الجمعة والسبت 4 سباقات، تضمنت سباقي العين الدوليين، وسباقين تأهيليين، وأقيمت السباقات بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، بمشاركة 462 فارساً وفارسة.

وأحرزت الفارس كارين غوميز لقب سباق العين لمسافة 120 كلم «نجمتين»، على صهوة «أصايل» لإسطبلات العاصفة 2، فيما حل في المركز الثاني أحمد حسن على صهوة «توارجيس دي كوميس» لإسطبلات المينا، فيما حل في المركز الثالث موكش كومار على صهوة «جلينوان ويسبر» لإسطبلات ايه بي اتش.

ونال الفارس شاهيل علم لقب السباق الثاني لمسافة 101 كلم «نجمة واحدة»، على صهوة «كرونوس كيك اب» لإسطبلات ايه بي اتش، تلاه في المركز الثاني نابي انوير على صهوة «ريفرجم هاي سبيد» لإسطبلات بن ظاعن، فيما حلت ثالثة مارجوت تشازيل على صهوة «ديكستر كالفريز» لإسطبلات ايه بي اتش.

وشارك في السباق التأهيلي لمسافة 40 كلم، 163 فارساً وفارسة تمكن 138 منهم من اجتياز السباق بنجاح فيما خرج 25 فارساً وفارسة من السباق، وشهد السباق التأهيلي لمسافة 80 كلم مشاركة 231 فارساً وفارسة، تمكن 154 منهم من إكمال السباق بنجاح فيما خرج 77 آخرين.

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