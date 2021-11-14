محمد الهاجري يتألق في «الأسبوع السابع لقفز الحواجز»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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أحرز الفارس محمد الهاجري فوزاً جديداً بالجواد «جي اس فابيان» من نادي الشارقة للفروسية، في منافسة من جولة واحدة مع جولة للتمايز على حواجز (145) سم، على ميدان نادي أبوظبي للفروسية، في الأسبوع السابع لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، واستضافها نادي أبوظبي للفروسية في ثلاثة أيام، من الخميس إلى السبت الماضيين، بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ورعاية لونجين راعية دوري القفز، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي.

شهد السباق وتوّج الفائزين، اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الفروسية، وعدد من السفراء لدى الدولة، وكيم إيليوت، مدير نادي أبوظبي للفروسية.

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