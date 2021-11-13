470 ألف درهم جوائز سباق مضمار العاصمة اليوم

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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يشهد نادي أبوظبي للفروسية، على مضماره العشبي بداية من الساعة الخامسة مساء اليوم، حفل سباقاته الثاني في الموسم الجديد بعد النجاح الكبير الذي حققه حفل الافتتاح الأسبوع الماضي، وتعود المنافسات اليوم بـ 6 أشواط ساخنة للخيول العربية الأصيلة باستثناء الشوط الأخير المخصص للمهجنة الأصيلة، ورصد النادي جوائز بقيمة 470 ألف درهم للحفل بواقع 80 ألفاً لكل شوط باستثناء الشوط الخامس بقيمة 70 ألف درهم، ويشارك في السباقات اليوم 80 خيلاً تسعى جميعها للوصول إلى منصات التتويج وحصد الجوائز القيّمة التي ظل يقدمها النادي تشجيعاً لرياضة الفروسية وسباقات السرعة.

وتبدأ المنافسات بالشوط الأول على لقب «صحراء الختم» لمسافة 1200 متر، مخصص للخيول المبتدئة التي تبحث عن الانتصار بمشاركة 12 خيلاً، ويشهد الشوط الثاني سباق «واحة ليوا» لمسافة 1400 متر بمشاركة 13 خيلاً أبرزها «حراب» و«أيه أف عجاج» و«ظفرة».

فيما يقام سباق «صحراء الربع الخالي» لمسافة 1400 متر في الشوط الثالث بمشاركة 14 خيلاً منها «أي أس مدواخ» و«ايه أف محنك»، «ايه اف العريق»، وينتقل الحفل في الشوط الرابع إلى منافسة قوية على لقب «صحراء القدرة» لمسافة 1600 متر، ويتنافس على اللقب 13 من نخبة الخيول القوية بقيادة «روعة الريف» و«ناظرة» و«هبة الوثبة».

ويقام في الشوط الخامس الجولة الثانية من تحدي كأس الوثبة ستاليونز لمسافة الميل بمشاركة 14 خيلاً يبرز منها للفوز باللقب «متغطرس»، «آر بي شارك»، «عراب».

الشوط الأخير

ويختتم الحفل بشوط الخيول المهجنة الأصيلة على لقب سباق «صحراء المرموم» لمسافة 1600 متر بمشاركة 14 من نخبة الخيول التي تتنافس على بلوغ منصات التتويج منها «برهان»، «شامخ»، «كوندشنس» وغيرها من الخيول المتميزة.

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