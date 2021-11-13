الشعفار: رعايتنا للسباقات واجب وطني

المصدر: دبي- البيان

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صرح فيصل علي الشعفار عضو مجلس إدارة شركة الشعفار للاستثمار، بأن مشوار الرعاية في مضمار جبل علي انطلق مبكراً منذ بداية المضمار الأصفر.

ورعايتهم مستمرة لهذا المضمار العائلي الذي احتفى بعودة الجماهير في سباق العوير، ما انعكس إيجاباً على أجواء السباق بعد غياب نحو عامين، متوجهاً بالشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة وحكومة الإمارات على الدعم اللامحدود والجهود المبذولة لمكافحة جائحة كورونا والتخلص من آثارها.

ولفت إلى أن «الشعفار للاستثمار» شركة وطنية تحرص على المشاركة في رعاية العديد من الأنشطة والأحداث في المجال الرياضي مثل البطولات والسباقات والدورات الرمضانية، وتعد الرعاية واجباً وطنياً وجزءاً لا يتجزأ من المسؤولية تجاه المجتمع، متمنياً التوفيق لكل الملاك والفرسان والمدربين في سباقات الموسم ومثمناً دور كل من يسهم في نجاح السباقات من الشركات الراعية ومختلف وسائل الإعلام المشاركة في التغطية.

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