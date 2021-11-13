هلال العلوي: «لو أوف نيتشر» أثبت جدارته

المصدر: دبي - البيان

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أبدى المدرب هلال العلوي سعادته الكبيرة بفوز «لو أوف نيتشر» بلقب الشوط الثالث، وقال: إن البطل خاض مشاركته الأولى في مضمار جبل علي ضمن الحفل الافتتاحي وحقق المركز الثالث، وعاد للمشاركة مرة أخرى بعد وصوله إلى الجاهزية المطلوبة.

مشيراً إلى أنه أثبت جدارته بالمركز الأول عن جدارة بعد الدفع به في مسافة أقصر، وتم تغيير التكتيك، حيث طبق الفارس المعتصم البلوشي التعليمات بحذافيرها، مما ساهم في تحقيق الانتصار المميز.

وأضاف العلوي أن مشاركته موزعة بين الخيول العربية وخيول «ثيروبريد»، حيث يحرص على التنويع في عملية التدريب، لافتاً إلى أنه يتطلع إلى تحقيق أفضل النتائج في الفترة المقبلة، خاصة في ظل عملية التجديد المستمرة من أجل الوصول إلى السباقات الكبيرة بعد التواجد في سباقات الفئة الأولى والمنافسة على أغلى الألقاب، سواء على الصعيدين المحلي أو الخارجي، مما يميّزهم على مستوى الإسطبلات الخاصة.

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