مكتوم بن حمدان بن راشد يشهد سباق العوير في مضمار جبل علي

المصدر: دبي - بهاء الدين عطاء، وعلي الظاهري

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شهد الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، أمس، سباق العوير في مضمار جبل علي بحضور المهندس محمد سعيد الشحي عضو مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، والمهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية، وعدد من المهتمين بسباقات الخيل.

وتوج الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم الأبطال الفائزين في الشوط الرئيس برعاية «شادويل» والذي حقق لقبه «ريمورز» لإسطبلات الرشيد.

وشهد السباق عودة الجماهير لأول مرة بعد غياب استمر نحو موسمين بسبب جائحة كورونا والذين عبروا عن سعادتهم الكبيرة بتواجدهم من جديد في المضمار العائلي.

«إيه إف مقام» بطل الافتتاح

حقق «إيه إف مقام» لخالد خليفة النابودة لقب الشوط الأول لمسافة 1200 متر برعاية مركز دبي العقاري والبالغ قيمة جوائزه 60 ألف درهم.

وذلك بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب إرنست أورتيل، مسجلاً زمناً قدره 1:25:98 دقيقة وبفارق طولين ونصف الطول عن «إيه إف دلو» لأحمد محمد سيف مرشد المرر بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف المدرب محمد دقاش، وجاء في المركز الثالث «إيه إف الصارم» لخالد خليفة النابودة بقيادة الفارس مارسلينو رودريجز وإشراف المدرب إرنست أورتيل.

«ليتل افروديت» يحلق بـ «الثاني»

ظفر «ليتل افروديت» لعبدالله مناحي بلقب الشوط الثاني لمسافة 1200 متر برعاية الشعفار للاستثمار والبالغ قيمة جوائزه 60 ألف درهم، بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، مسجلاً زمناً قدره 1:13:61 دقيقة وبفارق طولين ونصف الطول عن «منوه» لأحمد بن طوق المري بقيادة باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون.

وحل في المركز الثالث «نوبديز جواك» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب دووج واتسون.

«لو اوف نيتشر» نجم «الثالث»

نجح «لو اوف نيتشر» لراشد الشحي وتوفيق محمد في إحراز لقب الشوط الثالث لمسافة 1400 متر برعاية الشركة العربية الاسكندنافية للتأمين «سكانا –تكافل» والبالغ قيمة جوائزه 60 ألف درهم، بقيادة الفارس المعتصم البلوشي وإشراف المدرب هلال العلوي، مسجلاً زمناً قدره 1:27:81 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «فاير جروب» لـ البشير سالم الحراي بقيادة الفارس انطونيو فيرزو وإشراف المدرب مصبح المهيري، وجاء في المركز الثالث «بن مالك» لـ «فورز للسباقات» بقيادة دين أونيل وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

«رويال أبوينتمنت» يقتنص الرابع

حلق «رويال أبوينتمينت» لمحمد خليفة البسطي بلقب شوط السرعة الرابع لمسافة 1000 متر برعاية مضمار جبل علي والبالغ قيمة جوائزه 60 ألف درهم، بقيادة الفرس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون، مسجلاً زمنا قدره 1:00:02 دقيقة وبفارق سبعة أطوال وربع الطول عن «سبورتس ريبورتر» لسلطان عبدالله سلطان الصبيحات العليلي بقيادة المعتصم البلوشي وإشراف المدرب هلال العلوي، وحل في المركز الثالث «آكت أوف ريزون» لـ سيد حشيش وهناء رفاعي بقيادة رويستون فرنش وإشراف بيفرلي ديوتروم.

«ريمورز» بطل «الرئيسي»

انتزع «ريمورز» لإسطبلات الرشيد لقب الشوط الخامس الرئيسي لمسافة 1600 متر برعاية إسطبلات شادويل والبالغ قيمة جوائزه 96 ألف درهم، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب ساتيش سيمار مسجلاً زمناً قدره 1:38:07 دقيقة وبفارق عنق عن «تنبيري ويلز» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف سالم بن غدير، وجاء في المركز الثالث «فيرست وينتر» لسلطان علي بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف أحمد بن حرمش.

«فاينل روك» يفوز بـ «السادس»

فاز «فاينل روك» لنقابة بورسلي للسباقات بلقب الشوط السادس لمسافة 1600 متر برعاية بنك الإمارات دبي الوطني والبالغ قيمة جوائزه 64 ألف درهم، بقيادة أدري دي فريز وإشرف راشد بورسلي مسجلاً زمناً قدره 1:39:83 دقيقة وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «ميادين» لـ «شادويل» بقيادة سام هتشكوت وإشراف دووج واتسون.

وجاء في المركز الثالث «تورنو سوبيتو» لمحمد خليفة البسطي بقيادة باتريك دوبس وإشراف دووج واتسون.

«دبي كنال» بطل الختام

حقق «دبي كنال» لعيلان حمد كدفور المهيري لقب الشوط السابع الختامي لمسافة 1950 متراً برعاية بنك دبي التجاري والبالغ قيمة جوائزه 84 ألف درهم، بقيادة الفارس انطونيو فريزو وإشراف المدرب ساتيش سيمار مسجلاً زمناً قدره 2:01:72 دقيقة وبفارق أربعة أطوال عن «مدلل» لحمدان حرمش بقيادة راي داوسون وإشراف أحمد بن حرمش، وجاء في المركز الثالث «ميراكل ميكر» لفايز التركماني بقيادة زافير زياني وإشراف سالم بن غدير.

محمد غلام يكسب السيارة

ابتسم الحظ إلى محمد منور غلام في الفوز بأول جائزة عينية قيمة خصصت لجمهور مضمار جبل علي عبارة عن سيارة من طراز «نيسان صني» تم إجراء السحب عليها عقب ختام أشواط السباقات.

لا فائزين بالجائزة الأولى للترشيحات

من جهة أخرى، لم ينجح أحد من الجمهور في الفوز بالجائزة الأولى (7/7 أشواط) أو الجائزة الثانية (6/7 أشواط)، ونال 71 شخصاً جائزة الفوز في 5 أشواط من 7 أشواط، ونال كل واحد منهم مبلغ 500 درهم.

وتعتبر هذه أول مسابقة تقام لجائزة الترشيحات بعد عودة الجماهير للمضمار العائلي في جبل علي.

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