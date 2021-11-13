شريف الحلواني: الحياة عادت إلى المضمار العائلي

المصدر: دبي - البيان

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أعرب المهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي عن سعادته بعودة الجمهور إلى المضمار العائلي بعد طول غياب بسبب جائحة كورونا.

وأضاف إن عودة الجمهور تعني عودة الحياة إلى المضمار العائلي، مما أعاد الذكريات الماضية. وبهذه المناسبة أعلن الحلواني عن قيام مهرجان كبير يوم 14 يناير بمناسبة الذكرى الـ30 لتأسيس المضمار.

وأكد الحلواني بأنهم يعملون بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بضرورة الاهتمام بالجمهور، وأنه قام شخصياً بالطواف على الجمهور وتحيته، معبراً عن سعادته بعودتهم إلى المضمار الأصفر مما كان له أفضل الأثر في زيادة الإثارة والشعبية للسباق.

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