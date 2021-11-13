خالد النابودة: فخورون بالإنتاج المحلي

المصدر: دبي - البيان

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أعرب خالد خليفة النابودة عن سعادته وفخره بفوز البطل «إيه إف مقام» بلقب الشوط الافتتاحي، وقال: إن البطل يعتبر من الإنتاج المحلي في مزرعة العوير الأمر الذي يضاعف الفرحة، حيث أثبتت الخيول من إنتاج الدولة في مختلف الميادين بأنها رقم صعب وأكدت قدرتها العالية على المنافسة، مشيراً إلى أن مشوار النجاح يحتاج إلى الصبر والإلمام والمعرفة وامتلاك النظرة البعيدة لتحقيق الهدف الذي تصبو إليه.

وأضاف النابودة، إنه تم الاستعداد بصورة جيدة على مستوى الإنتاج المحلي من أجل المنافسة في سباقات الموسم المحلي، ولكن الخيول بعمر الـ 3 سنوات لا يمكن التنبؤ بمستقبلها إلا بعد الدفع بها في أرض المنافسة رغم انحدار بعض الأسماء من سلالات معروفة، مشيراً إلى أن مضمار جبل علي يحتاج إلى خيول بجودة عالية تتميز بالقوة والخبرة وحالفه الحظ والتوفيق بالظفر باللقب إلى جانب إحراز المركز الثالث.

واختتم النابودة قائلاً، إن الإنتاج في الدولة يسير بصورة جيدة بفضل الجهود المبذولة من مختلف الجهات في مقدمتها مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية، إلى جانب التكنولوجيا وجودة التكنولوجيا واستثمارها في معرفة بيانات الخيول، مما اختصر الجهد والوقت للتعرف على المعلومات والبيانات الخاصة بالخيول.

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