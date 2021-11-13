دوج واتسون: «رويال أبوينتمنت» وجهته الكرنفال

المصدر: دبي - البيان

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أشاد المدرب دوج واتسون بالفوز الباهر الذي حققه «رويال أبوينتمنت» لمالكه محمد خليفة البسطي، والذي حققه في الشوط الرابع لمسافة 1000 متر بقيادة باتريك دوبس، مشيداً بأدائه خلال الشوط، حيث تمكّن من قيادته ببراعة، وعرف كيفية تطويع قدرات الخيل خلال مراحل السباق، محققاً فوزاً رائعاً بالشوط، مما يضعه في دائرة المشاركة في سباقات الكرنفال بمضمار ميدان، باعتباره من أبرز خيول السرعة بالإسطبل، مما يضعه في قائمة المشاركين في سباق جبل علي ستيكس.

كما أثنى واتسون على أداء «ميادين» المملوك لإسطبلات شادويل في الشوط السادس لمسافة الميل باحتلاله المركز الثاني بفارق ضئيل عن الصدارة.

وأعرب واستون عن تطلعه لصدارة المدربين هذا الموسم رغم المنافسة الشرسة على زعامة الترتيب.

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