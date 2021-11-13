محمد الشحي: سعداء لعودة الجماهير

المصدر: دبي - البيان

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أعرب المهندس محمد سعيد الشحي عضو مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل عن سعادته البالغة لعودة جماهير المضمار الأصفر بعد التعافي من جائحة كورونا التي أثّرت في حضوره للسباقات بالمضمار العائلي.

كما أعرب عن سعادته لحضور الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم لسباق شادويل وتوزيعه الجوائز لأبطال السباق، مما كان له أطيب الأثر للفائزين باللقب، وكذلك بالنسبة للجماهير التي تفاعلت لدعم شادويل للمضمار.

وأشاد الشحي بالفوز الذي حققه «لو أوف نيتشر» في الشوط الثالث لمسافة 1400 متر.

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