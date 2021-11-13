«سوبر هاتريك» لاسطبلات العجبان في مضمار العين

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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تألقت المهرة «لينا» لياس للسباقات، لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بإشراف ماجد الجهوري، وقيادة برناردو بينيرو، في الشوط السابع والختامي لثاني سباقات العين، وتوجت بلقب البصرة، لمسافة 1000 متر «تكافؤ» مبتعدة بفارق مريح عن ملاحقيها بلغ 5 أطوال قاطعة مسافة السباق في 1:07:03 دقيقة..

فيما حققت خيول اسطبلات العجبان لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، إنجازاً مبهراً بفوزها بأربعة أشواط على التوالي «سوبر هاتريك» بإشراف المدرب عبدالله الحمادي، في حين حقق الفارس برناردو بينيرو ثلاثة انتصارات.

وأقيم ثاني سباقات المضمار العيناوي أول من أمس بحضور فيصل الرحماني، نائب رئيس اللجنة المنظمة، ولارا صوايا المديرة التنفيذية لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وبلغت جوائزه 505 آلاف درهم وشهد حضور نحو 1000 من عشاق السباقات الذين عادوا للمدرجات وفق الإجراءات الاحترازية.

رباعية

استهل المهر «اندياس داي» بإشراف عبدالله الحمادي، وقيادة ريتشارد مولن، سلسلة انتصارات اسطبلات العجبان بلقب الصاروج في الشوط الثاني للخيول المبتدئة التي تسابقت لمسافة 1600 متر، واكتسح المهر الفائز، منافسيه بفارق 9 أطوال عن أقرب ملاحقيه قاطعاً مسافة السباق في 01:51:75 دقيقة، وجاء الفوز الثاني عبر المهر «أوس» بقيادة برناردو بينيرو، والذي توج بلقب فلج هزاع في الشوط الثالث لمسافة 2000 متر وقطع مسافة السباق في 2:20:04، دقيقة بفارق 1.75 طول عن الوصيف.

تفوق

وواصلت خيول اسطبلات العجبان تفوقها لتحقق الثلاثية في حفل الأمسية واكتسحت الفرس «رايقة» بقيادة برناردو بينيرو المنافسين في الشوط الرابع لمسافة 1000 متر «تكافؤ» لتتوج بلقب البصرة قاطعة المسافة في 2:04:45 دقيقة.

وسجل الجواد «جوشوك» بقيادة باتريك كوسجراف الفوز الرابع «سوبر هاتريك» لاسطبلات العجبان بفوزه بلقب «عود التوبة» في الشوط الخامس والرئيس لمسافة 1800 متر، ونجح في حسم اللقب لمصلحته بفارق عنق عن الوصيف، قاطعاً مسافة السباق في 2:05:67 دقيقة.

فريدة دي كارير

فازت الفرس «فريدة دي كارير»، لسمو الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، وإشراف إبراهيم أصيل، وبقيادة ساندرو بايفا، بلقب شعبية الروضة، في الشوط السادس، للخيول المبتدئة لمسافة 1000 متر، بفارق أربعة أطوال عن الوصيف، وقطعت المسافة في 1:08:26 دقيقة.

وحقق المهر «مجد بينونة» لأبوظبي ريسنج، وإشراف محمد دقاش، وقيادة فرناندو جارا، فوزه الأول، وتوج بكأس الوثبة ستاليونز لملاك الاسطبلات الخاصة في الشوط الأول للخيول المبتدئة «توليد الإمارات»، لمسافة 1600 متر، وشهد الشوط تنافساً محموماً استمر حتى اللحظة الأخيرة قبل أن يحسمه المهر البطل لمصلحته بفارق رأس عن ملاحقه المباشر قاطعاً مسافة السباق في 1:55:80 دقيقة.

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