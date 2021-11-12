الجماهير تعود إلى مضمار جبل علي اليوم من بوابة «سباق العوير»

المصدر: (دبي - خالد المهيري)

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ينطلق اليوم ثاني سباقات مضمار جبل علي، الذي سيحمل اسم «سباق العوير» بمشاركة 64 خيلاً، فيما تبلغ إجمالي جوائز الأشواط السبعة 484 ألف درهم.

وأعلنت إدارة المضمار ترحيبها بعودة الجمهور للمضمار العائلي، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، إذ سيسمح بحضور 7 آلاف شخص حداً أقصى وفق الاشتراطات الاحترازية والوقائية، للحد من انتشار كورونا من خلال تطبيق التباعد الاجتماعي ووضع ملصقات منع الجلوس لتطبيق المسافة الآمنة بين الجماهير.

حيث وضعت إدارة المضمار بالتنسيق مع الجهات الرسمية في الدولة مبدأ صحة وسلامة جميع المواطنين والمقيمين أولوية لتكون العودة تدريجية للجماهير.

وعلى الراغبين بحضور سباقات المضمار الأصفر أن يكونوا قد تلقوا جرعتين على الأقل من لقاح كورونا المعتمدة لدى الدولة، لمن هم أعمارهم 15 عاماً فأكثر، ويشترط إبراز ذلك عبر تطبيق الحصن، مع الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي طوال الوقت.

الشوط الرئيس

وستكون الأنظار متجهة نحو الشوط الخامس الرئيس لمسافة 1600 متر برعاية «شادويل» البالغ قيمة جوائزه 96 ألف درهم وبمشاركة 7 خيول، أبرزها «تنبيري ويلز» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «اشتراك» لـ«شادويل»، «كاراجنسكي» لناصر عسكر، «ريمورز» لـ«إسطبلات الرشيد»، «فيرست وينتر» لسلطان علي، «سيلشستر» لخليفة مطر محمد مطر النيادي، «مقتل» لمحمد خليفة البسطي.

الخيول العربية

وستكون البداية مع الشوط الأول المخصص للخيول العربية لمسافة 1200 متر، برعاية «مركز دبي العقاري» البالغ قيمة جوائزه 60 ألف درهم ومشاركة 12 خيلاً، أبرزها «الذباح» للشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، «إيه إف الصارم» و«إيه إف مقام» و«إيه إف مطرق» لخالد خليفة النابودة، «مجاهد بي آر» لـ«بايرلي للسباقات»، «مرشد بينونة» لـ«أبوظبي ريسنج».

الشوط الثاني

يشهد الشوط الثاني لمسافة 1200 متر برعاية «الشعفار للاستثمار» والبالغ قيمة جوائزه 60 ألف درهم مشاركة 8 مهرات أبرزهن «نوبديز جوك» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، «جدايل» لمحمد سعيد الشحي، «منوه» لأحمد بن طوق المري، «شدزادي» لناصر عسكر.

الشوط الثالث

يشارك في الشوط الثالث لمسافة 1400 متر برعاية «إسكانا» البالغ قيمة جوائزه 60 ألف درهم، 8 خيول أبرزها «عنيف» و«فيوتشر فيجن» لـ«إسطبلات الرشيد»، «بن مالك» لـ«فورز للسباقات»، «نمر» لـ«الإسطبلات الوطنية»، «فاير جروب» لمالكه البشير سالم الحراري.

الشوط الرابع

يشارك في الشوط الرابع لمسافة 1000 متر برعاية «مضمار جبل علي» والبالغ قيمة جوائزه 60 ألف درهم 7 خيول أبرزها «لا بأس» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «مربي الأجيال» و«إسكندراني» لـ«نقابة بورسلي للسباقات»، «كريك هورايزون» لحمدان بن حرمش.

الشوط السادس

يشهد الشوط السادس لمسافة 1600 متر برعاية «بنك الإمارات دبي الوطني» البالغ قيمة جوائزه 64 ألف درهم مشاركة 14 خيلاً أبرزها «أنتولد سيكريت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «فوارق» و«مقادير» و«ميادين» لـ«شادويل»، «ديريليس إرتوجرول» لسلطان علي، «سعادة» لـ«فريق البيت متوحد».

الشوط السابع

يشارك في الشوط السابع لمسافة 1950 متر برعاية «بنك دبي التجاري» والبالغ قيمة جوائزه 84 ألف درهم 8 خيول أبرزها «اوكتالجانو» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «سند ليبيا» لـ«إتش وبي»، «دبي كنال» لمالكه عيلان حمد كدفور المهيري، «مدلل» لحمدان بن حرمش.

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