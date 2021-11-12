سباقا العين الدوليان للقدرة في «بوذيب»

المصدر: العين - البيان الرياضي

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تنظم قرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم اليوم، سباقي العين الدوليين، الأول لمسافة 101 كلم «نجمة واحدة»، والثاني لمسافة 120 كلم «نجمتين»، بمشاركة مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية بالدولة.

ويقام السباقان بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وتم تقسيمهما إلى 4 مراحل.

وتستضيف قرية بوذيب، التي دشنت موسمها بسباقات تأهيلية، العديد من السباقات والبطولات خلال الموسم، أهمها مهرجان المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان «طيب الله ثراه»، والذي يضم ماراثون 155 كلم، ويقام على مدى ثلاثة أيام، من 24 - 26 فبراير 2022.

وكان اتحاد الفروسية والسباق، أعلن الضوابط الاحترازية والإجراءات اللازمة للحفاظ على السلامة العامة أثناء المنافسات الرياضية في قرية بوذيب العالمية للقدرة، للموسم 2021 - 2022، وتتضمن ألا يزيد الحضور الجماهيري على 80 %، وإلزام جميع الحضور بإظهار نظام المرور الأخضر على تطبيق الحصن، مع نتيجة اختبار «مسحة الأنف» السلبية قبل 48 ساعة من بدء السباق، كما تم تحديد شخصين فقط مع الفارس لكل خيل داخل منطقة التبريد، بالإضافة إلى ارتداء الكمامة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

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