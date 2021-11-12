خيول الإمارات تتألق في جوائز «كارتييه» الأوروبية للسباقات

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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تألقت خيول الإمارات في حفل جوائز كارتييه الأوروبية للسباقات التي أقيمت في العاصمة البريطانية لندن، إذ نال النجم المعتزل «بالاس بيير» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم جائزة أفضل الخيل الأكبر سناً نظراً للإنجازات التي حققها الموسم الأوروبي المنصرم، أبرزها الفوز بلقب «كوين آن ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، بمهرجان «رويال آسكوت» بإنجلترا، وحصوله على لقب «بري جاك لو ماروا»، للمرة الثانية على التوالي.

والذي أقيم مضمار «دوفيل» في فرنسا، كما حقق «نيتيف تريل» لجودلفين لقب أفضل خيل في عمر السنتين إذ يمتلك في رصيده 4 انتصارات من أصل 4 مشاركات أبرزها الفوز بلقب «ديو هيرست ستيكس» الذي أقيم على مضمار «نيوماركت» بإنجلترا.

تألق نجم

وفي باقي الجوائز، ظفر البطل المعتزل «سانت مارك باسليكا» بلقب أفضل حصان في العالم لعام 2021 وكذلك أفضل حصان في عمر الثلاث سنوات، نظراً للإنجازات القوية التي حققها البطل أهمها الفوز بلقب سباق الـ«2000 جينيز الإماراتي الفرنسي» و«الديربي الفرنسي» و«كورال إكليبس» و«آيرش شامبيون ستيكس».

ونالت المهرة «سنوفول» لقب جائزة أفضل مهرة في عمر الثلاث سنوات، إذ استطاعت الموسم الماضي أن تحقق ثنائية تاريخية، بجمعها لقبي «الأوكس الإيرلندي» و«الأوكس الإنجليزي»، فيما نال «ستار مان» جائزة السرعة الذي اقتنص بمهارة لقب «دارلي جولاي كب ستيكس».

كما توج «تروشان» بجائزة القدرة على التحمل نظراً للانتصارات التي حققها الموسم الماضي أبرزها لقب «لونغ ديستانس كب» الذي أقيم ضمن مهرجان «يوم الأبطال» في ختام الموسم الإنجليزي، فيما ذهب لقب أفضل مهرة في عمر السنتين إلى «إنسبيرال» التي تألقت بشكل لافت في السباقات الإنجليزية.

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