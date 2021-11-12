M7 تألق متواصل في كأس المرموم للقدرة

المصدر: دبي ـ علي الظاهري

ت + ت - الحجم الطبيعي

واصلت إسطبلات M7 التألق في سباقات القدرة بعد التتويج بكأس المرموم للقدرة لمسافة 120 كلم الذي احتضنته مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم بمشاركة 148 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات في الدولة، ليتكرر سيناريو الفوز للمرة الثانية على التوالي عقب الظفر بالمركزين الأول والثاني في تحدي سيح السلم قبل أيام.

وأهدى الفارس سعيد حمود الخياري اللقب إلى إسطبلات M7 ممتطياً صهوة «أكيم دي بلانيول» مسجلاً زمناً قدره 4.28.56 ساعات، وجاء في المركز الثاني زميله الفارس فارس أحمد المنصوري على صهوة «أكرم دو فلاوزنس» لإسطبلات M7، مسجلاً زمناً قدره 4.29.01 ساعات، وجاء في المركز الثالث الفارس حمدان أحمد المري على صهوة «سمسارة تي أي» لإسطبلات F3-1، مسجلاً زمناً قدره 4.29.04 ساعات.

واحتل المركز الرابع الفارس عبدالله علي العامري على صهوة «لونغرن ميكامي» لإسطبلات F3، مسجلاً زمناً قدره 4.29.33 ساعات، يليه في المركز الخامس الفارس عبدالعزيز المرزوقي «إس إم بونيلا» لإسطبلات المغاوير 9 مسجلاً زمناً قدره 4.29.34 ساعات.

وجاء في المركز السادس عيسى سعيد العويسي على صهوة «بارودير دي بويساي» لإسطبلات F3، مسجلاً زمناً قدره 4.29.56 ساعات. وحقق المركز السابع الفارس أحمد صالح الشحي على صهوة «داليروت دي سومانت» لإسطبلات البوادي، مسجلاً زمناً قدره 4.33.06 ساعات.

تتويج الفائزين

وتوج اللواء خبير محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي للفروسية ونادي دبي لسباق الخيل، الفرسان الأبطال بعد ختام السباق، حيث تسلم الفائزون الكؤوس المراكز الثلاثة الأولى وسط حضور لفيف من جمهور سباقات القدرة.

بالعودة إلى مجريات السباق، تصدر الفارس سيان ناندا المرحلة الأولى لمسافة 40 كلم «المسار الأصفر» على صهوة «إنكانتو» لإسطبلات البوادي، مسجلاً زمناً قدره 1.25.42 ساعة، وجاء في المركز الثاني فارس أحمد المنصوري على صهوة «أكرم دو فلاوزننس» لإسطبلات M7 مسجلاً زمناً قدره 1.26.09 ساعة.

واحتل المركز الثالث الفارس أحمد صالح الشحي على صهوة «داليروت دي سومانت» لإسطبلات البوادي، مسجلاً زمناً قدره 1.26.19، يليه في المركز الرابع الفارس بهاواني سينغ على صهوة «قندتو» لإسطبلات الريف عجبان، مسجلاً زمناً قدره 1.26.28 ساعة، وحل في المركز الخامس يوسف محمد الحمادي على صهوة «تورنيدو» لإسطبلات الريف عجبان مسجلاً زمناً قدره 1.26.33 ساعة.

ونجح الفارس سعيد حمود الخياري في خطف الصدارة في المرحلة الثانية الممتدة لمسافة 35 كلم، ممتطياً صهوة «أكيم دي بلانيول» لإسطبلات M7، مسجلاً زمناً قدره 2.45.18 ساعة.

كما قفز الفارس عبدالعزيز المرزوقي إلى المركز الثاني بدلاً من الثاني عشر على صهوة «إس إم بونيلا» لإسطبلات المغاوير 9، مسجلاً زمناً قدره 2.45.21 ساعة، واحتل المركز الثالث الفارس حمدان أحمد المري على صهوة «سمسارة تي أي» لإسطبلات F3-1، مسجلاً زمناً قدره 2.45.26 ساعة.

واستمرت المنافسة على الصدارة والتي كانت من نصيب الفارس فارس أحمد المنصوري في المرحلة الثالثة التي امتدت لمسافة 25 كلم «المسار الأحمر»، مسجلاً زمناً قدره 3.50.12 ساعات، وجاء في المركز الثاني الفارس حمدان أحمد المري مسجلاً زمناً قدره 3.50.33 ساعات. وواصل الفارس عيسى سعيد العويسي الزحف نحو الصدارة، ليحتل المركز الرابع في المرحلة قبل الأخيرة على صهوة «بارودير دي بويساي» لإسطبلات F3، مسجلاً زمناً قدره 3.50.40 ساعات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز