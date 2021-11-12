البطل: منافسة قوية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أكد البطل سعيد حمود الخياري، أن السباق شهد منافسة قوية على غرار مختلف السباقات التي تحتضنها الإمارات في رياضة القدرة والتحمل، وأضاف إن الظفر باللقب يحفزه لمضاعفة جهوده من أجل تحقيق مزيد من الإنجازات في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الدعم الكبير الذي تحظى به رياضة القدرة وإسطبلات M7 من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كان له بالغ الأثر في حصد النتائج المميزة وتحقيق الريادة.

وأشار الخياري إلى أن السباق صاحبه ارتفاع معدلات درجات الحرارة نسبياً مما أثر على إيقاع السباق والخيول خاصة في المرحلة الثالثة قبل الأخيرة، مبدياً سعادته الكبيرة بالبداية القوية لإسطبلات M7 على مستوى السباقات في الموسم المحلي، حيث انعكس النجاح الذي حققه الإسطبل في الموسم الأوروبي على جاهزيتهم على الموسم المحلي. وأشاد بأداء الجواد البطل(أكيم دي بلانيول) الذي امتطى صهوته لأول مرة وتميز بوجود قلب قوي.

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