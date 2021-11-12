محمد السبوسي: طموحنا المركز الأول دائماً

المصدر: دبي - علي الظاهري

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أعرب محمد السبوسي مدرب إسطبلات M7، عن سعادته بحصد اللقب الثاني على التوالي في الموسم المحلي، وأضاف أن المستوى المميز الذي تقدمه إسطبلات M7 هو ثمرة الدعم اللامحدود والتوجيهات السديدة من قبل «فارس العرب» صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤكداً حرصهم الكبير على مضاعفة الجهود في الفترة المقبلة من أجل حصد المركز الأول واعتلاء منصات التتويج في كبرى البطولات والاستحقاقات على الصعيدين المحلي والدولي.

وأشاد السبوسي بالجهود المبذولة من قبل طاقم فريق العمل كافة في إسطبلات M7، إلى جانب الفرسان الذين يعتبرون من نخبة الفرسان في سباقات القدرة والتحمل، لافتاً إلى أن البداية القوية لإسطبلات M7 في الموسم المحلي بعد تكرار السيناريو في السباق الثاني على التوالي وانتزاع المركزين الأول والثاني، هو امتداد للنجاح الذي حققه الإسطبل في المعسكر الخارجي في أوروبا وفرنسا، والذي تضمن وجود عدة خيول جديدة خضعت للتجربة والتقييم يعول عليها الإسطبل في تحقيق النتائج المرجوة إلى جانب وجود مجموعة أخرى من الأبطال السابقين.

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