7 أشواط في ثاني سباقات مضمار العين

المصدر: (العين ـ طلحة عبدالله)

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يستضيف مضمار العين في الخامسة من مساء اليوم ثاني سباقاته بالموسم والذي يتألف من 7 أشواط، خصصت أربعة منها للخيول المبتدئة، ويقام السباق الرئيس للأمسية في الشوط الخامس بمشاركة 11 خيلاً تتسابق لمسافة 1800 متر وخلاله يبحث «كيرلس ديل روك» عن اللقب لكنه حتماً سيجد صعوبة في مواجهة خيول قوية أخرى مثل «جوشوك» العائد للمضمار العيناوي بعد غياب استمر طويلاً . وتفتتح الخيول المبتدئة حفل الأمسية بالشوط الأول على لقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة الميل، فيما تستمر منافسات المبتدئة للخيول عمر 3 سنوات فما فوق بالشوط الثاني على المسافة نفسها.

وتتواصل الإثارة بالشوط الثالث للخيول عمر أربع سنوات فما فوق لمسافة 2000 متر. في الشوط الرابع تعود الخيول المبتدئة من جديد بمشاركة 12 خيلاً عمر 4 سنوات ، لمسافة 1800 متر، فيما يقام رابع سباقات المبتدئة بالشوط السادس وقبل الأخير لمسافة 1000 متر. وتختتم الأمسية بالشوط السابع لسباق السرعة لمسافة 1000 متر.

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