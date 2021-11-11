كأس المرموم يشعل تحدي القدرة اليوم

المصدر: دبي - علي الظاهري

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تستضيف مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم، منافسات كأس المرموم للقدرة والتحمل لمسافة 120 كلم، التي تنطلق في الساعة السابعة صباحاً اليوم بمشاركة نخبة من الفرسان يمثلون مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة. وجرت أمس إجراءات الفحص البيطري للخيول وقياسات الأوزان للفرسان المشاركين، حيث يبلغ الحد الأدنى لوزن الفرسان 55 كلغ بينما سيكون عمر الخيول المشاركة 6 سنوات فما فوق.

ويعتبر السباق هو الثالث لهذا الموسم في سيح السلم إلى جانب السباقات التأهيلية التي استمرت على مدار الأيام الماضية وآخرها السباق الدولي لمسافة 101 كلم، حيث انطلقت سباقات مدينة دبي الدولية للقدرة الأسبوع الماضي عبر تحدي سيح السلم «المفتوح» الذي توج فيه فارس المنصوري بطلاً من إسطبلات M7 إلى جانب كأس الوصل الذي ظفرت به الفارسة ليلى المرزوقي من إسطبلات الكمدة.

مراحل السباق

وينقسم سباق كأس المرموم إلى أربع مراحل، المرحلة الأولى لمسافة 40 كلم «المسار الأصفر»، المرحلة الثانية لمسافة 35 كلم «المسار الأحمر»، المرحلة الثالثة لمسافة 25 كلم «المسار الأزرق» ثم المرحلة الرابعة والأخيرة لمسافة 20 كلم «المسار الأبيض».

وحددت اللجنة المنظمة الضوابط والشروط للمشاركين في السباق، أبرزها ألا يتجاوز عدد الخيول المشاركة من كل إسطبل 4 خيول، وأن يكون الحد الأدنى للسرعة 14 كلم بالساعة، كما يشترط ألا يزيد نبض الخيل على 64 نبضة في الدقيقة خلال عملية الفحص بعد نهاية كل مرحلة.

جوائز الفائزين

وأعلن نادي دبي للفروسية عن الجوائز المخصصة للفائزين بالمراكز العشرة الأولى، حيث سيحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة نقدية قيّمة بقيمة 200 ألف درهم، والفائز بالمركز الثاني 180 ألف درهم، والفائز بالمركز الثالث 160 ألف درهم، والفائز بالمركز الرابع 50 ألف درهم، والفائز بالمركز الخامس 35 ألف درهم، ومن المركز السادس لغاية المركز العاشر 30 ألف درهم.

اجتماع تنويري

وسيعقد صباح اليوم قبل انطلاق السباق اجتماع تنويري عند بوابة الفحص البيطري، وسيتم استخدام جهاز مراقبة معدل ضربات القلب الإلكتروني ونظام العرض لتحديد معدل ضربات القلب للخيول وفقاً للبروتوكول المحدد، وطالبت اللجنة بضرورة تهيئة وتجهيز الخيل قبل إحضاره للبوابة البيطرية لفحص ما قبل السباق.

وسيتم استبعاد أي خيل يرفض أو يشكل خطراً على الكادر الطبي من السباق، كما يتوجب على أي خيل ينسحب بعد انطلاق السباق عرضه على الطبيب البيطري المسؤول قبل مغادرته موقع السباق، ولن يسمح باستخدام السوط والمهماز واللجام الطويل، ويجب إعطاء الخيل حرية حركة الرأس، ويمنع منعاً باتاً تقديم جميع أنواع الدعم للخيول والفرسان في آخر 5 كم من خط الانطلاق وخط النهاية.

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