اشتراطات وتعليمات عودة الجماهير لحضور سباقات الخيل بمضمار جبل علي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث تم السماح للجماهير بالحضور إلى مضمار جبل علي وفق الاشتراطات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار كورونا من خلال تطبيق التباعد الاجتماعي ووضع ملصقات منع الجلوس لتطبيق المسافة الآمنة بين الجماهير، حيث وضعت إدارة المضمار بالتنسيق مع الجهات الرسمية في الدولة مبدأ صحة وسلامة جميع المواطنين والمقيمين كأولوية لتكون العودة تدريجية للجماهير.

التعليمات والاشتراطات

1- الفئات المسموح لها بالدخول هي الحاصلون على جرعتين على الأقل من لقاح كورونا المعتمدة لدى الدولة، لمن هم أعمارهم 15 عاماً فأكثر، ويشترط إبراز ذلك عبر تطبيق الحصن (يسمح بدخول الأطفال أقل من 15 عاماً برفقة ذويهم المسموح لهم بالدخول).

2- لن يتم النظر إلى أي تطبيق آخر أو أي أوراق مطبوعة لإثبات آخذ التطعيم فقط سيتم اعتماد التطعيم المسجل عبر تطبيق الحصن.

3- ضمان التباعد الجسدي وارتداء الكمامات طيلة الوقت.

4- الجلوس في الأماكن المخصصة والحد من الحركة ويمنع التجوال داخل المضمار إلا للضرورة (الوضوء للصلاة والحمامات فقط)

5- لن يتم إعلان نتائج الفائزين بالأشواط على لوحة النتائج وإنما ستصل الفائزين رسالة نصية على أرقام هواتفهم المسجلة في استمارة الترشيح.

6- على الفائزين بجوائز الأشواط والجوائز العينية الالتزام بعلامات التباعد الجسدي المحددة عند الحضور لاستلام جوائزهم (سيحرم من الجائزة كل من يخالف ذلك).

7- الالتزام بالإرشادات والتعليمات الصحية يضمن حضور الجماهير للسباقات القادمة مع إمكانية زيادة العدد، حيث توجد لجنة لمراقبة وتقييم مدى التزام الحضور بذلك.

8- كل من يخالف التعليمات والإرشادات الصحية سيستبعد من المضمار ويحرم من جوائز المسابقات كما أن إدارة المضامير غير مسؤولة عن أي غرامات مالية قد تقع بحق المخالفين لاشتراطات والتعليمات الصحية من الجمهور.

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