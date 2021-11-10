7 أشواط في «سباق العوير» بمضمار جبل علي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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ينظم مضمار جبل علي بعد غد حفل سباقه الثاني ضمن برنامج سباقات الموسم الحالي، ويتألف السباق الذي أطلق عليه اسم «سباق العوير» من سبعة أشواط، وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائزها المالية 484 ألف درهم.

وأعلنت إدارة المضمار ترحيبها بعودة الجمهور للمضمار العائلي، حيث سيسمح بحضور 7 آلاف شخص كحد أقصى، وسيتم توزيع استمارات الترشيح على بوابات الدخول للحضور من عمر 16 عاماً وما فوق.

ونقل المهندس شريف الحلواني المدير العام لمضمار جبل علي، بالنيابة عن سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، تحيات المضمار بمناسبة انطلاق السباق الثاني «سباق العوير»، متوجهاً بخالص الشكر والتقدير لجميع رعاة السباقات ليوم الجمعة القادم.

وقال: نتمنى أن يخرج اليوم على الصورة المثلى التي يتمناها جميع الرعاة آملين أن يستمر تواصلنا في المواسم المقبلة لدعم سباقات الخيل في الدولة بصفة عامة وفي المضمار الأصفر بصفة خاصة. وأضاف: «شكراً لهيئة الإمارات لسباق الخيل والتي كانت وما زالت معنا دائماً في سبيل تطوير السباقات بالمضمار الأصفر .

كما توجه الحلواني أيضاً بالشكر إلى أجهزة الإعلام .

ورصدت المؤسسات والشركات الراعية لسباق العوير جوائز مالية للأشواط السبعة، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 484 ألف درهم، منها 60 ألف درهم للشوط الأول برعاية مركز دبي العقاري، 60 ألف درهم للشوط الثاني برعاية الشعفار للاستثمار، والشوط الثالث برعاية اسكانا وبلغت قيمة جوائزه أيضاً 60 ألف درهم، و60 ألف درهم خصصت للشوط الرابع برعاية مضمار جبل علي، و96 ألف درهم خصصت للشوط الخامس والرئيس برعاية شادويل، أما الشوط السادس فبلغت قيمة جوائزه المالية 64 ألف درهم برعاية بنك الإمارات دبي والوطني، أما شوط الختام فبرعاية بنك دبي التجاري، وقيمة جائزته 84 ألف درهم.

هذا بالإضافة إلى مبلغ 7 آلاف درهم لمسابقة أفضل الخيول مظهراً برعاية بطولة دبي الدولية للجواد العربي.

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