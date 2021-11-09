16 خيلاً تتنافس على«جوهرة تاج الشيخ زايد»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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كشفت اللجنة المنظمة لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي، القائمة النهائية المشاركة في سباق جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، البالغة جائزته 5 ملايين درهم، والذي سيقام يوم 5 ديسمبر المقبل، المقبل بمضمار أبوظبي.

ويأتي تنظيم المهرجان تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ويقام السباق في نسخته السابعة، في ختام النسخة الثالثة عشر للمهرجان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وتضم القائمة 16 من أفضل الخيول العربية من مختلف دول العالم بجانب نخبة من الخيول المحلية تتنافس على لقب السباق الأغلى في العالم، والمخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 2200 متر «الفئة الأولى».

ويتصدر قائمة الخيول المشاركة بطل النسخة الماضية الجواد البلجيكي «ميسى» الذي يدافع عن لقبه، بجانب صاحب المركز الثالث «حيان» لياس لإدارة السباقات، و«صمود» صاحب أبرز الانتصارات في سباقات الفئة الأولى، إلى جانب «اوتومان» الفائز بالسباق التحضيري.

ويشارك في السباق: هوجار دو لاردوس، سوكو، ليدي برنسيس، حراب، ارتميس، الربع الخالي، مباشر الخالدية، متوكل الخالدية، داغوي لوتوا، ار بي فرنش دود، الوجل، وبسمة، وتحدد القرعة بوابات الانطلاقة لكل جواد.

قرعة

وسيشهد فندق دوسيت ثاني، القاعة، أبوظبي يوم 30 نوفمبر الجاري، مراسم القرعة الرسمية لجوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، يحضرها الرعاة، ومندوبو ومدربو الخيول المشاركة وممثلو الإعلام، وممثلون من هيئة الإمارات لسباق الخيل.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعاه أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

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