مربط دبي يتألق في «الشارقة للجواد العربي»

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اختتم أول من أمس مهرجان الشارقة الدولي للجواد العربي الإنتاج المحلي، والذي نظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق بالتعاون مع المنظمة الأوربية للخيول العربية (ECAHO) وجمعية الإمارات للخيول العربية، وبرعاية مجلس الشارقة الرياضي ومربط دبي للخيول العربية، وشهد مشاركة 242 جواداً من الإنتاج المحلي لدولة الإمارات.

وشهد عروض الختام الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس الدائرة المالية المركزية بالشارقة، والشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، والدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية، وسلطان اليحيائي مدير عام النادي، والمهندس محمد التوحيدي مدير مربط دبي، وعبد العزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي، وقصي عبيد الله مدير عام بطولة دبي الدولية للجواد العربي، ومحمد الحربي مدير عام جمعية الإمارات للخيول العربية، وعدد من المسؤولين وملاك ومربي الخيول.

ريادة

وأكد مربط دبي قيادته الإنتاجية لخيول الإنتاج المحلي، حيث تألقت الخيول التي مثلت المربط في المنافسات أو إنتاج المربط الذي مثل مرابط أخرى، ونالت الخيول المشاركة باسم المربط الذهبية مع المهرة دي رسيل، وهي من الفحل العالمي دي سراج والفرس إيلي فلامينكا، وفضيتين مع كل من المهرة دي جورية، وهي كذلك من الفحل دي سراج والفرس دي نوال، ومع المهر الواعد دي تويجان، وهو من الفحل إكسكاليبور إي إيه والفرس دي شهيرا.

ومن إنتاج المربط تألق أبناء الفحل الأسطوري إف إيه إل رشيم، حيث نال ذهبية الفحول شهوان الهواجر لمربط الهواجر، وذهبية المهور ظافر الهواجر لمربط الهواجر أيضاً، ونالت ذهبية الأفراس جميلة البداير لمربط البداير، وفضية المهرات مزيونة البداير، كما سجل الفحل دي سراج حضوره الإنتاجي ببرونزية للمهرة ورد البداير، ليؤكد بذلك مربط دبي للخيول العربية أنه صاحب القاعدة الأساس في جودة الإنتاج المحلي.

تطور

أشاد المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية أحد رعاة بطولة الإنتاج المحلي، بنجاح المهرجان في ترجمة التطور المتنامي لإنتاج الخيل العربية في الإمارات. وقال التوحيدي: «مشاركة مربط دبي في رعاية بطولة الإنتاج المحلي ضمن مهرجان الشارقة للجواد العربي 2021 يعتبر مناسبة لتجديد العهد بدعم الإنتاج المحلي للخيل العربي في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تتصدر المركز الأول عالمياً من حيث الإنتاج والإنجاز».

وأضاف التوحيدي: «الإنتاج المحلي للخيل العربية، عنوان يجمع عملنا وأهدافنا مع مهرجان الشارقة للجواد العربي، الذي يعد الأول تاريخياً في تنظيم بطولات جمال الخيل العربي في الإمارات، كنا وما زلنا حريصين على دعم نجاح هذا الحدث الوطني الكبير، والمساهمة في رعايته لمصلحة وغاية وطنية وقومية نبيلة، تتمثل في خدمة الخيل العربية وتطويرها في موطنها بالجزيرة العربية ، مهرجان الشارقة للجواد العربي وبطولة الإنتاج المحلي تحديداً تظل محطة كبرى لقياس المستوى الذي بلغته جهود المنتجين المحليين، وكانت دوماً محطة مشرقة لمشاركة مربط دبي وجودة إنتاجه المحلي الذي نضع نصب أعيننا مكانته المتميزة محلياً وعالمياً».

أهداف كبرى

أعرب عبد العزيز المرزوقي مدير عام مربط دبي عن سعادته بالحضور الصلب لإنتاج مربط دبي وبصمة أعمدته الإنتاجية في البطولة، وقال المرزوقي: «نحن سعداء بالتطور الكبير للإنتاج المحلي الوطني، وبالبصمة النفيسة لفحل الإنتاج العالمي المعاصر الفحل إف إيه إل رشيم، الذي نال أبناؤه أغلب ألقاب مهرجان الشارقة. لم يعد يكفي مربط دبي أن يحرز الألقاب بل أن يقتسم جودة الإنتاج مع المرابط المحلية وحتى الدولية لتحقيق الأهداف الكبرى المتمثلة في تطوير الخيل العربية. ولذلك نحرص على دعم البطولات كافة من عطاء الفحل رشيم وابنه العالمي دي سراج، ونهنئ كل المرابط التي اختارت علامة مربط دبي الإنتاجية والتي نالت ألقاب بطولة الشارقة وألقاب غيرها من البطولات المحلية والعالمية».

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