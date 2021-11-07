الهاجري يتألق في الأسبوع السادس لقفز الحواجز

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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أحرز الفارس محمد الهاجري بالجواد «فابيان» من نادي الشارقة للفروسية، جائزة المركز الأول في منافسة الجولة الواحدة مع جولة للتمايز على حواجز الـ(140) سم، في منافسات الأسبوع السادس لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، واشتملت على 10 أشواط، جرت على مدى يومي الجمعة والسبت الماضيين بميدان نادي أبوظبي للفروسية، بإشراف اتحاد الفروسية، ورعاية لونجين راعية دوري القفز، وبدعم ومساندة مجلس أبوظبي الرياضي.

شهد المنافسات وتوّج الفائزين اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الفروسية والسباق، وكيم إيليوت مدير نادي أبوظبي للفروسية والسباق.

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