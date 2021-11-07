فارس المنصوري يظفر بتحدي سيح السلم للقدرة

المصدر: دبي - علي الظاهري

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حلق الفارس فارس أحمد المنصوري بلقب تحدي سيح السلم للقدرة «المفتوح»، الذي احتضنته مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، أمس، بمشاركة 140 فارساً وفارسة من مختلف إسطبلات الدولة، وحقق المنصوري اللقب على صهوة الجواد «زيزوم» لإسطبلات M7، مسجلاً زمناً قدره 4.20.04 ساعات، وحقق المركز الثاني زميله سالم حمد ملهوف الكتبي على صهوة الجواد«ويلومير إنكور» مسجلاً زمناً قدره 4.20.13 ساعات، لتسيطر إسطبلات M7 على اللقب والوصافة، واحتل المركز الثالث الفارس منصور سعيد الفارسي على صهوة الجواد «تاترينو» لإسطبلات MRM مسجلاً زمناً قدره 4.20.15 ساعات. بعد نهاية السباق، قام الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية، واللواء خبير محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي للفروسية ونادي دبي لسباق الخيل، بتتويج أبطال تحدي سيح السلم للقدرة وسط تصفيق حار من الجمهور.

منافسة قوية

أشاد الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية، بالبداية المميزة لانطلاقة الموسم الجديد لسباقات القدرة والذي شهد منافسات قوية رغم أجواء الطقس المصاحبة للسباق، إلا أن جميع الإسطبلات والمدربين استعدوا بصورة جيدة بدليل وصول الفرسان والخيول بصحة وسلامة، مما يعطي مؤشرات بوجود منافسة ساخنة بين أقوى الإسطبلات هذا الموسم، متوجهاً بالتهنئة إلى مجتمع رياضة القدرة بمناسبة الموسم الجديد ومتمنياً للجميع كل التوفيق والنجاح.

وشدد الهاجري في حديثه لـ «البيان الرياضي» على أهمية محافظة الجميع على سلامة خيولهم والمكتسبات التي حققتها رياضة القدرة في الإمارات، خاصة وأن الفترة المقبلة تعتبر فرصة لتأهيل الخيول وتجهيزها من أجل الاستحقاقات الدولية والبطولات الخارجية، موضحاً أن الإمارات ستشارك في اتحاد الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للفروسية خلال هذا الشهر، وقد يشهد الاجتماع طرح بعض المقترحات التي من شأنها تطوير الرياضة.

دافع

وأعرب البطل فارس المنصوري عن سعادته بالفوز بلقب تحدي سيح السلم للقدرة في انطلاقة الموسم الجديد، والذي يعتبر دافعاً من أجل تحقيق مزيد من الإنجازات في الفترة المقبلة، متوجهاً بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على الدعم اللامحدود لرياضة القدرة وللفرسان ومجتمع القدرة كافة.

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