ميثاء بنت محمد تقود غنتوت «أ» إلى لقب «بينك بولو»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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قادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، فريق غنتوت «أ» للتتويج بلقب كأس مهرجان «بينك بولو» الخيري للبولو بعد الفوز على غنتوت «ب» 8 - 6 ضمن المهرجان الذي نظمه نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، على ملاعبه أول من أمس في افتتاح موسمه الجديد، والذي تضمن بجانب المباراة عدداً من الفقرات الترفيهية بمشاركة القيادة العامة لشرطة أبوظبي التي ضمت الفرقة الموسيقية ومديرية المرور والدوريات ووحدة الكلاب البوليسية التي استمتع بها الأطفال، كذلك فقرة إطلاق البالونات الوردية ومشاركة العديد من الفرق الاستعراضية التي استمتع بها الحضور.

وفي ختام المهرجان الوردي قام الشيخ سلطان بن فلاح بن زايد آل نهيان والشيخة عائشة بنت فلاح بن زايد آل نهيان يرافقهما سعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس نادي غنتوت وحمد عبد الرحمن الشيخ المدير التنفيذي للنادي بحضور عدد من رجال السلك الدبلوماسي بتتويج الفريقين وتقديم جوائز السحب للجماهير.

وعبّرت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم قائدة فريق غنتوت (أ) عن سعادتها بالمشاركة الإيجابية في الاحتفالية الختامية لشهر أكتوبر الوردي الذي نظمه نادي غنتوت برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو وسط حضور مميز ومشاركة رائعة ترجمت الوعي الصحي بهدف تعزيز الوعي بسرطان الثدي وأهمية الفحص المبكر، ودوره في إنقاذ حياة الكثيرين من أفراد المجتمع.

وقال نجم نادي غنتوت للبولو عبد الله بن دسمال إن مهرجان «بينك بولو» الإنساني الخيري الذي أقيم برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان حقق الهدف المنشود كرسالة توعية يحرص النادي على تنظيمها سنوياً، كما مثّلت المباراة المتكافئة فرصة طيبة لمزيد من الإعداد للموسم الجديد.

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