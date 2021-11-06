«هاتريك» لخيول منصور بن زايد في مضمار العين

المصدر: العين - طلحة عبد الله

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تألقت خيول سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، في مضمار نادي العين، وحققت ثلاثية تاريخية في السباق الافتتاحي لمضمار نادي العين بالموسم الجديد، والذي أقيم أول من أمس بحضور فيصل الرحماني، نائب رئيس اللجنة المنظمة ومحمد سعيد الشحي، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، كما شهد السباق بعد غيبة عدد من عشاق الخيل الذين عادوا للمدرجات وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية.

وشارك في حفل الأمسية الذي تألف من 7 أشواط 94 خيلاً تنافست على جوائز مالية بلغت قيمتها الإجمالية 505 آلاف درهم، وبدأ ثلاثية سموه الجواد «حكام» للوثبة للسباقات بفوز بلقب الجيمي في الشوط الثاني بإشراف جان دو روال، وقيادة إدري دو فريز، وقطع الفائز مسافة السباق البالغة 1400 متر في زمن قدره 1:37.51 دقيقة بفارق 0.75 طول عن الوصيف.

وحقق «راجي» بإشراف ماجد الجهوري وقيادة برناردو بينيرو الفوز الثاني لخيول سموه، في الشوط الثالث لمسافة 1800 متر بزمن قدره 2:05:01، بفارق 0.75 طول عن أقرب ملاحقيه، وأكمل «رحال الوثبة» الهاتريك لخيول سموه والثنائية للمدرب الجهوري والفارس بينيرو، بفوزه بلقب القطارة في الشوط الخامس لمسافة 1600 متر بزمن قدره 1:53:84 دقيقة، بفارق 1.25 طول عن صاحب المركز الثاني.

ظفرت المهرة «غوتشي جيرل» لإسطبلات العجبان العائدة لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، بإشراف عبد الله الحمادي وقيادة سام هتشكوت بلقب زاخر في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، بعد أن قطعت المسافة في زمن 1:53:24 دقيقة، بفارق 0.75 طول عن صاحبة المركز الثاني.

كأس الوثبة

وكان الشوط الافتتاحي للأمسية انتهى بفوز «آر بي شارك» بكأس الوثبة ستاليونز برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وبعد منافسة مثيرة استمرت حتى الأمتار الأخيرة توج البطل بفارق 1.25 طول عن الوصيف، بزمن قدره 1:39:04 دقيقة.

وتوج الجواد «تيبوي» لعبد الله المعمري، وبإشراف هلال العلوي وقيادة عبد العزيز البلوشي بلقب الشوط السادس لمسافة 1600 متر، بزمن 1:40:77 دقيقة، وبفارق عنق عن الوصيف، وفاز «ام اتش رحال» لمنصور خليفة سلطان بن حبتور، وبإشراف ايليس جين وقيادة ريتشارد مولن بلقب المسعودي في الشوط السابع لمسافة 1000 متر بزمن 1:06:18 دقيقة وفارق 0.75 طول عن صاحب المركز الثاني.

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