تحضيري «جوهرة تاج زايد» يتصدر افتتاح سباقات مضمار أبوظبي

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

ت + ت - الحجم الطبيعي

يتصدر سباق تحضيري كأس جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للخيول العربية المشهد في افتتاح سباقات نادي أبوظبي للفروسية مساء اليوم بمضماره العشبي، والذي يتألف من 6 أشواط ساخنة بمشاركة 84 خيلاً تتنافس على بلوغ منصات التتويج وجوائز مالية بقيمة 515 ألف درهم.

ويقام السباق الأبرز في الشوط الرابع على لقب جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان لمسافة 2200 متر بمشاركة 14 خيلاً أبرزها «صمود» و«أيه أف البيرق»، «عون» و«شداد» و«أوتومان» وغيرها من الخيول القوية التي تعمل على إثبات وجودها وتحقيق التفوق في واحد من أهم أشواط السباقات بمضامير الدولة.

14

وينطلق الحفل في الشوط الأول على لقب سباق «حصن الفهيدي» لمسافة 1200 متر، بمشاركة 14 خيلاً وجوائز مالية 80 ألف درهم، ويشهد الشوط الثاني الجولة الأولى من منافسات سباق كأس الوثبة ستاليونز للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر، والذي يتنافس عليه حصة كاملة من الخيول بجوائز قيمتها 70 ألف درهم.

ويتواصل الحفل في الشوط الثالث على لقب سباق «حصن الفلية» لمسافة 2200 متر بمشاركة 13 خيلاً وجوائز مالية 80 ألف درهم، وفي الشوط الخامس يقام سباق «حصن الحيل» لمسافة 1400 متر بمشاركة 11 من الخيول القوية، وتبلغ جوائزه 80 ألف درهم.

ويختتم نادي أبوظبي حفله الأول في الشوط السادس بسباق مخصص للخيول المهجنة الأصيلة، على لقب «حصن العدواني» لمسافة 1400 متر، والذي يشهد مشاركة حصة كاملة من الخيول بقيادة «مناهير»، «راكز»، «إيجابي» تتنافس على جوائز مالية بقيمة 80 ألف درهم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز