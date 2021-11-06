إثارة وتحدٍ بعرض جمال الخيول في ثاني أيام مهرجان الشارقة

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

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تواصلت أول من أمس عروض جمال الأفراس والمهور في مهرجان الشارقة للجواد العربي - الإنتاج المحلي، والذي شهد توزع الألقاب بين العديد من أندية الفروسية والمرابط والإسطبلات، خلال المهرجان المقام برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وينظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق على مدار ثلاثة أيام، بالتعاون مع الهيئة الأوروبية لمسابقات جمال الخيل العربية الأصيلة (الإيكاهو) وبرعاية مجلس الشارقة الرياضي - مربط البداير للخيول العربية، مربط دبي للخيول العربية الأصيلة - والعديد من المرابط والإسطبلات، ويشهد مشاركة 242 جواداً من الإنتاج المحلي لدولة الإمارات من مختلف مرابط وأندية وإسطبلات الدولة.‬

الحضور الثاني

وشهد عروض اليوم الثاني الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس هيئة الإنماء السياحي بالشارقة والشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق والدكتور غانم الهاجري أمين عام اتحاد الفروسية والمهندس محمد التوحيدي مدير عام مربط دبي للخيول العربية وعبد العزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي وعدد من المسؤولين وملاك الخيول وسط إجراءات احترازية حفاظاً على سلامة الجميع.

تألق «جميلة البداير»

وفي عروض الشوط الرابع المخصص للأفراس بعمر 4 – 6 سنوات حققت المركز الأول «جميلة البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي 92.63 نقطة، والثاني «ع ج» من مربط عجمان 92.38 نقطة، والثالثة «أفكار» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي 92.25 نقطة.

وفي الشوط الخامس المخصص للأفراس بعمر من 7 إلى 9 سنوات فازت بالمركز الأول «كناري بي اتش ام» لمربط الخزامي 91.63 نقطة، والثانية «ام دي اس شيخة» لمالكها قصي محمد عبيد الله 91 نقطة، والثالثة «بنت الأساور» للشيخة مريم بنت سلطان بن أحمد القاسمي 90.88 نقطة.

وفازت بالمركز الأول في الشوط المخصص للأفراس بعمر العشر سنوات وأكبر «ع ج ريدا» التابعة لمربط عجمان 92.13 نقطة، وحلت «دي يمامة» لمربط دبي للخيول ثانية برصيد 92.13 نقطة، والثالثة «ام اف الريم» التابعة لمربط البطين 91.88 نقطة.

مهور السنة

وفي شوط المهور بعمر سنة وبقسمه الأول فاز بالمركز الأول «ظافر الهواجر» للدكتور غانم الهاجري 92.25 نقطة، والثاني «ك ا نمير» لمالكه خالد غنم العميري 91 نقطة والثالث «بن فخر البطين» لمربط البطين 90.63 نقطة.

القسم الثاني

وفي القسم الثاني للشوط نفسه فاز بالمركز الأول «دي تويجان» لمربط دبي 92.38 نقطة، والثاني «عسلي السنديان» لمالكه محمد طارق شعبان 91.50 نقطة، والثالث«ا س وادي» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي 90.38 نقطة.

وفي الشوط الثامن المخصص للمهور بعمر سنتين حصد المركز الأول «مزيون البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي 92.25 نقطة، والثاني «غ س رشدان» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي 91.63 نقطة، والثالث «غزال العز» لمربط العز 91.50 نقطة.

وفاز المهر «ع ج عجبان» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي في شوط المهور بعمر 3 سنوات 93.13 نقطة، وحل ثانياً «روان الهواجر» لمالكه صالح سعيد المنصوري 91.88 نقطة، والثالث «ع ج ريدان» لمربط عجمان 91.75 نقطة.

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