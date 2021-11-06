سعيد الرحومي: «أتلانتيك سكاي» قدم أداء مميزاً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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عبر المالك سعيد سلطان الرحومي، عن سعادته بتحقيق «أتلانتيك سكاي» لقب الشوط الأول في افتتاح موسم سباقات نادي دبي لسباق الخيل على مضمار «ميدان» العالمي.

وأشاد سعيد الرحومي بالبطل الذي قدم أداء مميزاً خلال الشوط، مشيداً بالمدرب مصبح المهيري الذي قام بتجهيز البطل على أكمل وجه للمشاركة في الأمسية، متمنياً أن يواصل البطل بداياته القوية في السباقات القادمة.

وأضاف أن لديه عدداً من الخيول التي سوف تشارك في سباقات الموسم، آملاً بتحقيق المزيد من الانتصارات.

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