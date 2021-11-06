«مربط دبي» يتصدر مهرجان الجواد العربي

المصدر: (الشارقة - فائز بجبوج)

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تصدر مربط دبي للخيول العربية اليوم الأول لمهرجان الجواد العربي للخيول العربية، الإنتاج المحلي بفوزه بالمركز الأول في بطولة المهرات بعمر سنة، وشوط المهرات بعمر 3 سنوات، بجانب الفوز بالمركز الثاني للمهرات بعمر سنة وسنتين وثلاث سنوات، وتصدرت المهرة «إ.س.شارقة» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي الشوط الأول بقسمه الأول والمخصص للمهرات بعمر سنة وحقق مربط عجمان المركز الأول للمهرات بعمر سنتين.

وبذلك تتأهل جميع المهرات للمشاركة في الأشواط الرئيسية التي ستقام اليوم بختام المهرجان بنسخته الثامنة عشرة، والذي يقام المهرجان بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وينظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق، بالتعاون مع المنظمة الأوروبية للخيول العربية (ECAHO).

وجمعية الإمارات للخيول العربية، برعاية مجلس الشارقة الرياضي، ومربط دبي للخيول العربية، والعديد من المرابط والإسطبلات، ويشهد مشاركة 242 جواداً من الإنتاج المحلي للإمارات.

وشهد اليوم الافتتاحي وتوج الفائزين كل من الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، والمهندس محمد التوحيدي مدير عام مربط دبي للخيول العربية، وسلطان اليحيائي مدير عام النادي، وعبد العزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي، وانحصرت المتابعة والحضور على الملاك والمربين واللجان العاملة في ظل الإجراءات الاحترازية.

الأشواط الرئيسية

تختتم عروض جمال المهرجان اليوم ، حيث يبدأ بالشوط العاشر المخصص للفحول بعمر 4 و5 سنوات برعاية مجلس الشارقة الرياضي يليه الشوط الحادي عشر المخصص للفحول بعمر 6 و7 سنوات برعاية جمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة، يليه آخر الأشواط التأهيلية الشوط الثاني عشر المخصص للفحول بعمر 8 سنوات فأكبر برعاية مجلس الشارقة الرياضي.

ومن ثم مسك الختام بأشواط البطولات للإنتاج المحلي، وهي ستة أشواط على الترتيب التالي: بطولة المهرات بعمر سنة واحدة، وبطولة المهرات وبطولة الأفراس وبطولة المهور بعمر سنة واحدة، وبطولة المهور وبطولة الفحول، للفوز بالكؤوس الذهبية والفضية والبرونزية.

«إ.س شارقة» تتصدر

وتصدرت المهرة «إ.س.شارقة» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي الشوط الأول بقسمه الأول والمخصص للمهرات بعمر سنة بمجموع 92 نقطة، والمركز الثاني «ع.ج.موراي» لمربط عجمان 91.63 نقطة، والثالثة «محبوبة الهواجر» للدكتور غانم الهاجري 91.25 نقطة.

وفي القسم الثاني للشوط الأول، حصدت المركز الأول المهرة «دي رسل» لمربط دبي 92.50 نقطة، والمركز الثاني للمهرة «دي تيماء» لمربط دبي 91.63 نقطة، والمركز الثالث «ع.ج.سنيم» لمربط عجمان 91.25 نقطة.

وفي الشوط الثاني المخصص للمهرات بعمر سنتين وبقسمه الأول، فازت بالمركز الأول «ع.ج.غزالة» التابعة لمربط عجمان 91.88 نفطة، وحلت ثانية «دي تهب» لمربط دبي 91.50 نقطة، والثالثة «باهية إس بي أم» لمالكها سلطان عبد العزيز لوتاه 91.50 نقطة.

وفي القسم الثاني للشوط نفسه، أحرزت المركز الأول المهرة «ع.ج.كيه» لمالكها خالد غانم العميري 92.88 نقطة، والمركز الثاني «دي ريمة» من مربط دبي 92.13 نقطة، والثالثة المهرة «تاليه الهواجر» لمالكها راشد غانم الهاجري 91.63 نقطة.

وحصدت المهرة «دي حورية» من مربط دبي المركز الأول 92.88 نقطة في الشوط الثالث المخصص للمهرات بعمر 3 سنوات، والثانية «ورد البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي 91.88 نقطة، والثالثة «إي.دي.ليالي» العائدة إلى هند عدنان الشحي 91.63 نقطة.

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