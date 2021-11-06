«الحفار» بطل كأس الوثبة في بلجيكا

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

ظفر «الحفار» لـ «الشقب للسباقات»، بإشراف المدربة إليزابيث بيرنارد، وقيادة ستيفن هيلين، بلقب سباق كأس الوثبة ستاليونز، المخصص للخيول العربية الأصيلة، لمسافة 2100 متر، والذي أقيم بمضمار والوني بمملكة بلجيكا، وبلغت جوائزه 5 آلاف يورو، وتأتي إقامة السباق تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربية.

وتفوق «الحفار» على 14 خيلاً في سن أربع سنوات فما فوق، بفارق 4 أطوال، مسجلاً زمناً وقدره 2:21:67 دقيقة، وحلت في المركز الثاني، الفرسة «بيان عذبة» لعذبة للسباقات، بإشراف المدرب فيليب كولجنتون، وقيادة جان بيرنارد ايجوم.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، والمسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز