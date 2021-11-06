راشد الكمدة: فخورون باللقب

المصدر: (دبي - البيان الرياضي )

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أشاد راشد الكمدة مشرف إسطبلات الكمدة بالإنجاز الذي تحقق بفضل تكاتف أعضاء فريق العمل في الإسطبل وفي مقدمتهم المدرب منصور إبراهيم وطاقم الإسطبل ، واكد لـ «البيان الرياضي»: فخره بتحقيق الإسطبل للقب الذي جاء بعد جهود مضاعفة خلال التدريبات.

واشار راشد الكمدة إلى أن الفوز بكأس الوصل للقدرة تكرر للمرة الثالثة، حيث فاز باللقب شخصياً قبل سنوات، ثم نجحت الفارسة ليلى المرزوقي في التتويج في المرة الثانية لتستعيد اللقب في ضربة بداية سباقات الموسم الجديد في مدينة دبي الدولية للقدرة.

وأضاف الكمدة إن الظفر باللقب في بداية الموسم يعتبر بداية طيبة لتحقيق مزيد من الإنجازات، خصوصاً وأن الإسطبل تم تدعيمه بمجموعة من الخيول، حيث تتطلب المنافسة على مدار الموسم عملية التجديد في الخيول المتواجدة، لأن استهلاك الخيول بصورة كبيرة قد يؤدي إلى وجود إصابات أو مشكلات صحية قد تحد من تواجدها في السباقات المستقبلية، كما أن الخيول الجديدة تحتاج إلى التجربة والتقييم للتعرف على إمكانياتها بصورة دقيقة، مشيراً إلى أن الجواد البطل «كاميل ديس كومبيتس» أنهى مشاركته في العام الماضي رابعاً في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة في ختام الموسم المحلي، ونجح في إحراز المركز الأول في ثاني مشاركة له في مشواره المميز.

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