محمد العظب: مشهد مميز

المصدر: (دبي - علي الظاهري)

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أعرب اللواء خبير محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية ونادي دبي لسباق الخيل، عن سعادته بنجاح المشهد الافتتاحي للسباقات في مدينة دبي للقدرة، وأضاف لـ «البيان الرياضي»، إن سباق كأس الوصل للقدرة يعتبر من السباقات التي تعكس الدعم اللامحدود للإسطبلات الخاصة التي يملكها المواطنون.

وتوجه العظب بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على الدعم الكبير الذي تحظى به رياضة الآباء والأجداد من قبل سموهما.

وتمنى العظب التوفيق والنجاح لمحبي رياضة القدرة بمناسبة انطلاقة الموسم الجديد الذي جاءت بدايته مثيرة في ظل مشاركة ما يقارب 100 فارس وفارسة من مختلف الإسطبلات، مما ساهم في خلق أجواء تنافسية امتدت حتى نهاية السباق، مهنئاً إسطبلات الكمدة بالفوز باللقب، حيث تعتبر من الإسطبلات الرائدة على مستوى الإسطبلات الخاصة، نظراً لما يمتلكون من خبرة.

إضافة إلى امتلاك خيول بجودة عالية. واختتم العظب إن فرق العمل في مدينة دبي الدولية للقدرة استعدت بصورة مبكرة لانطلاقة الموسم الجديد خاصة بعد انتهاء المشاركة في البطولات العالمية الكبرى، وتعتبر مدينة دبي الدولية للقدرة من أفضل وأحدث المدن على مستوى العالم في مجال تنظيم سباقات القدرة والتحمل، وسيحرص نادي دبي للفروسية على تقديم جميع الخدمات والتجهيزات المطلوبة لضمان تميز السباقات وفق أعلى المعايير العالمية.

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