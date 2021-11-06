ليلى المرزوقي تهدي إسطبلات الكمدة كأس الوصل للقدرة

المصدر: (دبي - علي الظاهري)

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أهدت الفارسة ليلى محمد المرزوقي، أول ألقاب سباقات مدينة دبي للقدرة لهذا الموسم، إلى إسطبلات الكمدة في السباق الممتد لمسافة 120 كلم والمخصص للإسطبلات الخاصة.

وتمكنت ليلى المرزوقي من انتزاع كأس الوصل للقدرة رغم المنافسة القوية في السباق الذي شهد مشاركة 96 فارساً وفارسة، لتنتزع اللقب على صهوة الجواد «كاميل ديس كومبيتس» وتحقق المركز الأول رغم تواجدها في المركز الثاني عشر في المرحلة الأولى.

وتصدرت البطلة المشهد في المرحلة الثانية وحافظت على موقعها وانفردت بالصدترة بالمرحلة الأخيرة مسجلة 4.28.32 ساعات.

واحتل المركز الثاني الفارس سعيد الخياري على صهوة الجواد «رو أوليسيس» لإسطبلات SS، مسجلاً 3.32.11 ساعات، يليه الفارس عبد الله علي العامري على صهوة «بوميك دي سوفستير» لإسطبلات زعبيل مسجلاً 4.36.27 ساعات، ثم الفارس غيث عبد الواحد صقر على صهوة الجواد «رطيف» لإسطبلات SS، مسجلاً 4.39.19 ساعات، يليه الفارس سيف أحمد المزروعي على صهوة الجواد «هتان» لإسطبلات SS-2، مسجلاً 4.40.14 ساعات.

وجاء بالمركز السادس الأوروغوياني فيديركو فيربر على صهوة «اتس سي يايزا» لإسطبلات العين، مسجلاً 4.40.52 ساعات، تليه الفارسة روضة حسن على صهوة الجواد «بولي» لإسطبلات العواصف، في 4.40.52 ساعات.

بعد نهاية السباق، قام الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية، واللواء خبير محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي للفروسية ونادي دبي لسباق الخيل، بتتويج أبطال كأس الوصل للقدرة.

أقوى الإسطبلات

من جهة أخرى، تستضيف مدينة دبي الدولية للقدرة صباح اليوم، تحدي سيح السلم للقدرة «مفتوح» لمسافة 120 كلم، حيث ترتفع وتيرة التحدي والإثارة في ظل تواجد أقوى الإسطبلات في الدولة ونخبة الفرسان للظفر باللقب، وتتطلع إسطبلات F3 إلى المحافظة على اللقب الذي تحقق بواسطة الفارس عبد الله غانم المري في النسخة الماضية على صهوة الجواد «تيم آمي».

بينما حل زميله الفارس سعيد أحمد جابر الحربي من إسطبلات F3 في المركز الثاني على صهوة الجواد «فاندال دي بيسي»، وجاء المركز الثالث من نصيب ممثلة إسطبلات M7 الفارسة الأرجنتينية جوليا سبيلانزون على صهوة الجواد «أكرم دي فلازينز».

مجريات السباق

وبالعودة إلى مجريات سباق كأس الوصل للقدرة الذي جرت منافساته أمس، تصدر الفارس غيث عبد الواحد المرحلة الأولى لمسافة 40 كلم «المسار الأصفر» ممتطياً صهوة الجواد «رطيف» لإسطبلات SS، مسجلاً زمناً قدره 1.24.15 ساعة.

وجاء في المركز الثاني الفارس سالم ملهوف الكتبي على صهوة الجواد «الكاسر» لإسطبلات SS، في 1.24.33 ساعة، ثم الفارس فارس أحمد المنصوري على سهوة «اولكيم كلينن» لإسطبلات SS-2، مسجلاً 1.25.10 ساعة، يليه الفارس أحمد صالح الشحي على صهوة الفرس «شارديل انديانا» لإسطبلات الكمدة، في 1.25.10 ساعة، والفارس سيف أحمد المزروعي على صهوة الجواد «هتان» لإسطبلات SS-2، في 1.25.38 ساعة.

صدارة «الثانية»

قفزت الفارسة ليلى محمد المرزوقي إلى المركز الأول بدلاً من الثاني عشر في المرحلة الثانية التي امتدت لمسافة 35 كلم «المسار الأحمر»، وتصدرت المرزوقي المرحلة على صهوة «كاميل ديس كومبيتس» لإسطبلات الكمدة، مسجلة زمناً قدره 2.43.13 ساعة.

وجاء في المركز الثاني الفارس فارس المنصوري مسجلاً زمناً قدره 2.43.19 ساعة، يليه سعيد حمود الخياري على صهوة الجواد «رو أوليسس» لإسطبلات SS مسجلاً زمناً قدره 2.43.33 ساعة، ثم الفارس عبد الله علي العامري على صهوة الجواد «بوميك دي سفستير» لإسطبلات زعبيل مسجلاً زمناً قدره 2.43.51 ساعة، وتراجع الفارس غيث عبد الواحد إلى المركز الخامس مسجلاً زمناً قدره 2.43.54 ساعة.

تألق المزروعي

تصدر الفارس سيف المزروعي المرحلة الثالثة لمسافة 25 كلم «المسار الأزرق»، مسجلاً زمناً قدره 3.46.48 ساعات، وجاءت في المركز الثاني الفارسة ليلى المرزوقي مسجلة 3.47.05 ساعات، يليها الفارس سعيد حمود الخياري مسجلاً 3.47.27 ساعات، ثم الفارس غيث عبد الواحد صقر في 3.47.29 ساعات.

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