«اسنشيال كوالتي» لجودلفين يواجه التحدي في «بريدرز كب كلاسيك»

المصدر: متابعة: خالد المهيري

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تتواصل فجر غدٍ الأحد سباقات مهرجان «بريدرز كب» على مضمار «ديلمار» بالولايات المتحدة الأمريكية، وبمشاركة نخبة من الخيول الإماراتية والعالمية.

وستكون الأنظار متجهة نحو شوط «بريدرز كب كلاسيك» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» بمشاركة 9 خيول، يتقدمها «اسنشيال كوالتي» لجودلفين بقيادة الفارس لوي سايز وإشراف المدرب براد كوكس.

وقال المدرب براد كوكس: لم يسبق لـ «اسنشيال كوالتي» أن تعطلت مسيرته في السباقات، ويبدو أنه يتطور بدنياً باستمرار ومظهره رائع، والخسارة الوحيدة في سيرته كانت في كنتاكي داربي، وربما يمكنك القول إنه ركض بأفضل أسلوب في ذلك اليوم، أو قدم أحد أفضل أداء بحلوله رابعاً.

وأضاف: هناك صفة تميز «اسنشيال كوالتي» وهي أنه أظهر قدرته على مجاراة الوتيرة، فإذا كانت الوتيرة سريعة، يمكنه الركض خلف الصدارة ورفع معدل السرعة في النهاية، ولو كانت معتدلة، يمكنه أن يركض قريباً من الصدارة. ولن تكون الوتيرة معتدلة في هذا السباق، ولذلك نعتقد أن الخيول ربما تركض بعيداً عنه في المرحلة الأولى من السباق، وسيعزز من سرعته حول المنعطفات وفي عمق المسار المستقيم.

بريدرز كب مايل

ويشهد شوط «بريدرز كب مايل» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» مشاركة 14 خيلاً، أبرزها «سبيس بلوز» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«ماستر أوف ذا سيز» لجودلفين أيضاً بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وقال المدرب شارلي آبلبي: «سبيس بلوز» في جاهزية عالية ويبدو أن فرصته حية، وظل في معظم سيرته في السباقات كجواد احترافي بشكل مطلق، وحقق فوزاً رائعاً في «بري دي لا فوريه»، وعاد من ذلك السباق في حالة طيبة، وهذا المضمار يلائمه تماماً، فهو جواد صغير القوام ويجيد الانتقال خلال السباقات، وليس هناك بوابة أفضل من البوابة الثالثة.

وأضاف: قررت عن قصد إشراك «ماستر أوف ذا سيز» في سباق «كوين إليزابيث الثانية ستيكس»، حيث ركض بشكل رائع للغاية في جويل ستيكس، ولكنه ظل يظهر حاجة ماسة لصقل التدريبات، ولذلك وددت إعطاءه مشاركة أخرى قبل التوجه إلى هنا، وشعرنا بأن الأرضية في آسكوت ستناسبه، لقد انتقل بشكل جيد، ولكنه لم يستطع الفكاك من الأرضية، وباعتقادي أنه سيقدم أداءً مبهراً على أرضية أفضل.

بريدرز كب تيرف

يشارك في شوط «بريدرز كب تيرف» لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى» 14 خيلاً أبرزها «والتون ستريت» لجودلفين بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «يبير» لجودلفين أيضاً بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «تيونا» لعلي سعيد بالحب بقيادة الفارس ديفيد إيجن وإشراف المدرب روجر فاريان.

وقال المدرب شارلي ابلبي: يستحق «يبير» أن يكون ضمن الخيول المشاركة بالسباق ونشعر أنه سيخوض سباقاً كبيراً، ويلبي بعض المتطلبات الآن، حيث شارك في الولايات المتحدة من قبل وركض على أرضية سريعة وخاض التجربة الكاملة هناك. هو حصان من الطراز الرفيع وقد نافس ضد أفضل خيول الثلاث سنوات هذا الموسم. يجب أن يظهر المزيد من التحسن هنا مرة أخرى، ولكن لديه القدرة على فعل ذلك.

وأضاف: «والتون ستريت» هو الأكبر سناً في المجموعة، ولكن أسلوبه في الركض يناسب مضمار «ديلمار»، لأنه يتعامل مع الأمور ببساطة، ينطلق من البوابة ويمضي قدماً نحو الصدارة. نعلم أنه ليس أفضل جواد في المجموعة، ولكنه سيبذل قصارى جهده. هو في حالة ممتازة في الوقت الحالي، وكان فوزه في كندا بمثابة تمرين روتيني بالنسبة له.

بريدرز كب ديستاف

يشهد شوط «بريدرز كب ديستاف» لمسافة 1800 متر «الفئة الأولى» المخصص للمهرات والأفراس، مشاركة «ملذات» لـ«شادويل» بقيادة الفارس جون فيلاسكيز وإشراف المدرب تود بليتشر، فيما يشارك «إماراتي أنا» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم في شوط «بريدرز كب تيرف سبرينت» لمسافة 1000 متر «الفئة الأولى» بقيادة الفارس أندريا أتزيني وإشراف المدرب كيفين ريان.

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