مصبح المهيري: سعداء بالثلاثية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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عبّر المدرب مصبح المهيري عن سعادته البالغة بتحقيق ثلاثية في افتتاح موسم سباقات نادي دبي لسباق الخيل على مضمار «ميدان» العالمي.

وتحدث مصبح المهيري عن بطل الشوط الأول «اتلانتيك سيتي» قائلاً إنه كانت متفائلاً قبل انطلاقة الشوط، حيث أظهر جاهزيته خلال التدريبات، مشيداً بالأداء الذي قدمه الفارس انطونيو فريزو.

كما عبّر مصبح المهيري عن ارتياحه للأداء الذي قدمه «جست يو وايت» بطل الشوط الثاني، مؤكداً أنه ظهر بمستواه الحقيقي والمسافة ناسبته، متمنياً أن يواصل مستواه في السباقات المقبلة بالموسم.

وعن بطل الشوط السادس «جينتايل بيليني» قال مصبح المهيري إن البطل تم شراؤه من المزاد، وقدم مستويات طيبة خلال التدريبات، وظهر معدنه القوي خلال الشوط، معبراً عن ثقته بأن البطل سيواصل تقديم الأداء المميز في سباقات الموسم، خصوصاً أن أداءه يتناسب مع المسافات الطويلة.

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