دووج واتسون: «القعقاع» سيشارك في كرنفال كأس دبي العالمي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أشاد المدرب دووج واتسون بالأداء الرائع الذي قدمه «القعقاع» لـ«شادويل» إذ ظل يتدرب الفترة الماضية على المسار الرملي استعداداً للمشاركة في كرنفال كأس دبي العالمي الذي سينطلق يناير المقبل.

وأكد واتسون أن البطل ينحدر من نسل طيب وتناسبه المسافة، مشيداً بأداء الفارس باتريك دوبس.

وأضاف واتسون إن «القعقاع» سيخلد للراحة في الفترة المقبلة، لكي يتم تحضيره للسباقات الكبرى هذا الموسم.

كما أعرب واتسون عن ارتياحه للفوز الذي حققه «أنكل حامد» في الشوط الثالث لمسافة 1200، مشيراً إلى أن البطل قادر على المشاركة في مسافات الـ1400 متر والـ1600 متر.

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