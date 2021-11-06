ماجد المعلا: «طيران الإمارات» سباقة في رعاية الأحداث الرياضية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أكد الشيخ ماجد المعلا نائب رئيس أول إقليمي للشؤون الدولية بـ «طيران الإمارات» أنهم سباقون لرعاية الأحداث الرياضية المحلية والعالمية في مختلف المجالات.

وأضاف إن «طيران الإمارات» لها ارتباط وثيق مع سباقات الخيل، إذ كانت للشركة بصماتها في بدايتها عبر رعاية السباقات في هونج كونج، واليابان، واستراليا، وأمريكا، وبريطانيا، وفرنسا وايرلندا، بالإضافة إلى كأس دبي العالمي التي تجذب أبرز الخيول والملاك والمدربين والفرسان حول العالم.

وقال الشيخ ماجد المعلا إن رعايات الشركة تشمل أيضا الأندية الرياضية في أوروبا بالإضافة إلى بطولات الرجبي والكريكيت والجولف.

وأضاف إن دبي باتت مسرحاً عالمياً لأكبر الأحداث الرياضية لذا من الطبيعي أن نشاهد رعاية الشركة لبطولة «كأس العالم للكريكيت».

عودة الجماهير

وأشاد الشيخ ماجد المعلا بقرار عودة الجماهير إلى مضامير الدولة بعد انحسار جائحة كورونا، بفضل السياسات الناجحة التي اتبعتها الدولة في مواجهة الجائحة إذ استطاعت دولة الإمارات أن تكون من أوائل الدول التي حولت تحديات الجائحة إلى فرص سانحة والاستفادة من كافة التجارب التي مررنا بها لتصبح الدولة نموذجاً عالمياً يحتذى بها في هذا الصدد، مشيداً بالإجراءات الوقائية التي طبقتها إدارة نادي دبي لسباق الخيل خلال الأمسية.

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