«سكوتس باين» بطلاً للشوط الرئيسي في افتتاح موسم نادي دبي لسباق الخيل

المصدر: دبي – بهاء الدين عطا – خالد المهيري

ت + ت - الحجم الطبيعي

تميز حفل السباق الأول لموسم نادي دبي لسباق الخيل الذي أقيم يوم أول من أمس برعاية «طيران الإمارات» على مضمار «ميدان» العالمي بالكثير من القوة والإثارة، إذ اقتنص «سكوتس باين» لمالكيه سيد حشيش وهناء رفاعي لقب الشوط الخامس الرئيسي «سباق جائزة خيول مزادات دبي» لمسافة 1400 متر.

شهد السباق الشيخ ماجد المعلا نائب رئيس أول إقليمي الشؤون الدولية بـ «طيران الإمارات»، والمهندس محمد سعيد الشحي عضو مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، واللواء خبير محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة، المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل.

وتميزت الافتتاحية بعودة الجماهير إلى مدرجات المضمار عقب غياب دام موسماً ونصف موسم بسبب جائحة كورونا، إذ قامت إدارة نادي دبي لسباق الخيل بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي ساهمت في إنجاح السباق.

كما حقق المدرب مصبح المهيري ثلاثية خلال الأمسية، فيما شهد السباق تألق الفارس أنطونيو فريزو الذي حقق ثنائية.

عودة الجماهير

وعبر اللواء خبير محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة، المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل، عن سعادته بعودة الجماهير مرة أخرى عقب غياب دام موسماً ونصف موسم عن السباقات بسبب جائحة كورونا، إذ تم تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المرتبطة بجائحة «كورونا» وفقاً للشروط التي وضعتها الهيئات الصحية المختصة بالإمارة.

وقال اللواء محمد العظب إن النادي يخطط لتنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة المصاحبة.

كما أشاد العظب بالبداية المبشرة لموسم سباقات نادي دبي لسباق الخيل، الذي شهد منافسة كبيرة من كافة المشاركين.

«أتلانتيك سيتي» نجم الافتتاح

ظفر «أتلانتيك سيتي» لمالكه سعيد سلطان الرحومي بلقب الشوط الأول لمسافة 1400 متر برعاية «المغامرات العربية» والبالغة قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري مسجلاً زمناً قدره 1.26.29 دقيقة، وبفارق رقبة عن «المروم» لـ «إسطبلات الرشيد» بقيادة الفارس شون كيران وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

وحل ثالثاً «فيوتشر فيجن» لـ «إسطبلات الرشيد» أيضاً بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

«جست يو وايت» بطل الثاني

اقتنص «جست يو وايت» لناصر عسكر لقب الشوط الثاني لمسافة 2000 متر برعاية «الإمارات للعطلات» البالغة قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري، مسجلاً زمناً قدره 2.08.53 دقيقة وبفارق 5 أطوال ونصف الطول عن «برونتولوجي» لمالكه البشير سالم الحراري بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير.

وجاء في المركز الثالث «الوطن» لعمران شرف بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

«أنكل حامد» يخطف الثالث

حقق «أنكل حامد» لمالكه عبد المحسن العبد الكريم لقب الشوط الثالث لمسافة 1200 متر برعاية «الإمارات للشحن الجوي» البالغة قيمة جوائزه 95 ألف درهم بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دووغ واتسون مسجلاً زمناً قدره 1.14.09 دقيقة، وبفارق رقبة عن «مكمانامان» لـ «إسطبلات الرشيد» بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووغ واتسون.

وحل ثالثاً «هوى بلادي» لـ «نقابة بورسلي للسباقات» بقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب راشد بورسلي.

«القعقاع» يظفر بالرابع

ظفر «القعقاع» لـ «شادويل» بلقب الشوط الرابع لمسافة 2000 متر برعاية «طيران الإمارات» البالغة قيمة جوائزه 95 ألف درهم بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووغ واتسون، مسجلاً زمناً قدره 2.08.07 دقيقة وبفارق طول ونصف الطزل عن «دلالات» لـ «شادويل» أيضاً بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

وجاء في المركز الثالث «سند ليبيا» لـ «إتش وبي» بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

«سكوتس باين» يحقق الرئيسي

اقتنص «سكوتس باين» لمالكيه سيد حشيش وهناء رفاعي لقب الشوط الخامس الرئيسي «سباق جائزة خيول مزادات دبي» لمسافة 1400 متر برعاية «طيران الإمارات» البالغة قيمة جوائزه 100 ألف درهم بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب بيفرلي ديوتروم مسجلاً زمناً قدره 1.26.82 دقيقة وبفارق طولين عن «فيربوتين» لـ «إسطبلات الرشيد» بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووغ واتسون.

وحل ثالثاً «ميليسيرتيس» لمالكه البشير سالم الحراري بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

«جينتايل بيليني» يقتنص السادس

حقق «جينتايل بيليني» لمالكه فتحي السيد محمد إقزيمة لقب الشوط السادس لمسافة 1600 متر برعاية «emirates.com» البالغة قيمة جوائزه 95 ألف درهم بقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب مصبح المهيري مسجلاً زمناً قدره 1.39.54 دقيقة وبفارق طول ونصف الطول عن «الكامل» لـ «شادويل» بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

وجاء في المركز الثالث «دبل أورب» للشيخ أحمد بن دلموك آل مكتوم بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دووغ واتسون.

«زيرو تو ايه هندرد» مسك الختام

ظفر «زيرو تو ايه هندرد» لملاكه آفني كابور، شارنش كابور، ونيراف كابور، بلقب الشوط السابع والختامي للأمسية لمسافة 1600 متر برعاية «الإمارات سكاي واردز» البالغة قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب ساتيش سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1.40.00 دقيقة وبفارق طولين وثلاثة أرباع الطول عن «تريبل فنتشر» لحمدان بن حرمش بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

وحل ثالثاً «اندفاع» لحسن مفرح العجمي وفوزي ناس بقيادة الفارس أدري دي فريز وإشراف المدرب فوزي ناس.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز