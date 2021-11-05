«بن بطل» لجودلفين يعتزل السباقات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أعلنت إسطبلات جودلفين عن اعتزال النجم «بن بطل» وإحالته للإنتاج في مزرعة «بيغ ريد» في اليابان، عقب سنوات طويلة من الإنجازات في المضامير العالمية.

حقق «بن بطل» الفوز على المستوى الأعلى في كل موسم شارك به في السباقات، غير أن سيرته في عمر 4 سنوات كانت بدون شك الأفضل وحقق خلالها انتصارات من الفئة الأولى في ثلاث قارات مختلفة شملت فوزه في دبي تيرف في ميدان، وغروسر دالماير برايس في المانيا، وكولفيلد ستيكس في أستراليا.

يعتزل «بن بطل» السباقات بصفته أفضل أبناء «دباوي» من حيث المكاسب المادية برصيد تجاوز 5.8 ملايين جنيه استرليني، وهو أول مولود للفرس «نهرين» ابنة «سيلكيرك»، والتي تألقت بدورها على المسرح الدولي وحققت انتصارات من الفئة الأولى في فرنسا والولايات المتحدة، وتنحدر مباشرة من نسل البطلة النيوزيلندية المميزة «لا مير».

وقال المدرب العالمي سعيد بن سرور: «كان «بن بطل» جواداً مميزاً لجودلفين، وفاز في عدد من السباقات الكبرى حول العالم من بينها سباقات من الفئة الأولى في دبي وألمانيا وأستراليا».

وأضاف: «كان احترافياً بمعنى الكلمة في كل تصرفاته، ما جعل تدريبه مهمة سهلة، والجميع في جودلفين سيشعر بفقده، ونتطلع لمعرفة كيفية أدائه في مهامه الجديدة».

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