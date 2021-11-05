كأس الوصل ضربة بداية سباقات مدينة دبي الدولية للقدرة

المصدر: دبي ـ علي الظاهري

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يدشن كأس الوصل في الساعة السابعة من صباح اليوم، موسم سباقات مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم، وسيكون التحدي الأول مخصصاً للإسطبلات الخاصة والذي يمتد لمسافة 120 كلم. وكثفت اللجنة المنظمة من نادي دبي للفروسية، جهودها في الفترة الماضية استعداداً لانطلاقة الموسم الجديد الذي يتضمن مجموعة من السباقات تمتد لغاية شهر مارس المقبل.

وينقسم سباق اليوم إلى أربع مراحل، المرحلة الأولى لمسافة 40 كلم «المسار الأصفر»، المرحلة الثانية لمسافة 35 كلم «المسار الأحمر»، المرحلة الثالثة لمسافة 25 كلم «المسار الأزرق» ثم المرحلة الرابعة والأخيرة لمسافة 20 كلم «المسار الأبيض».

ووضعت اللجنة المنظمة مجموعة من الضوابط والشروط للمشاركة في السباق، أبرزها ألا يتجاوز عدد الخيول المشاركة من كل إسطبل 4 خيول، وأن يكون عمر الخيل المشارك 6 سنوات فما فوق، على أن يكون الحد الأدنى لوزن الفارس 55 كلغ، والحد الأدنى للسرعة 14 كلم بالساعة، كما يشترط ألا يزيد نبض الخيل على 64 نبضة في الدقيقة خلال عملية الفحص بعد نهاية كل مرحلة.

جوائز قيمة

وأعلن نادي دبي للفروسية عن جوائز الفائزين التي تصل قيمتها الإجمالية إلى 775 ألف درهم موزعة على الفائزين بالمراكز العشرة الأولى.

حيث سيحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة نقدية قيّمة بقيمة 200 ألف درهم، والفائز بالمركز الثاني 180 ألف درهم، والفائز بالمركز الثالث 160 ألف درهم، والفائز بالمركز الرابع 50 ألف درهم، والفائز بالمركز الخامس 35 ألف درهم، ومن المركز السادس لغاية المركز العاشر 30 ألف درهم.

وستستمر الإثارة على مدار يومين في سيح السلم، حيث ستستأنف مدينة دبي الدولية للقدرة غداً منافساتها باستضافة تحدي سيح السلم «مفتوح» لمسافة 120 كلم، والذي سيشهد منافسة ساخنة بين أقوى الإسطبلات في الدولة.

روزنامة السباقات

ويبلغ عدد سباقات القدرة في روزنامة دبي لهذا العام، 28 سباقاً بما في ذلك السباقات التأهيلية والبطولات والمهرجانات الكبرى أبرزها مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للقدرة، والذي يتضمن 4 سباقات مختلفة الفئات والمسافات وهي:

سباق السيدات لمسافة 120 كلم يوم 7 مارس المقبل، يليه سباق الإسطبلات ذات الملكية الخاصة والاشتراك الفردي لمسافة 120 كلم، فيما يتضمن اليوم الثالث سباق «جميلتي» للأفراس لمسافة 120 كلم، ويختتم بكأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمسافة 160 كم يوم 12 مارس.

كما يضم البرنامج مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، الذي سينطلق يوم 3 يناير بمدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم عبر سباق السيدات لمسافة 120 كلم، يليه سباق الإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي لمسافة 120 كلم، بينما يتضمن اليوم الثالث للمهرجان سباق «اليمامة» للأفراس لمسافة 120 كلم، ويختتم بسباق كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة لمسافة 120 كلم يوم 8 يناير، بينما يقام سباق يوم الشهيد في 26 من الشهر الجاري.

لقب ثالث

وتسعى إسطبلات SS إلى المحافظة على اللقب للموسم الثالث على التوالي، حيث جاء الفوز في النسخة الماضية بواسطة الفارس منصور الفارسي الذي توج بالمركز الأول على صهوة الجواد البطل «صامد»، واحتلت الوصافة الفارسة الاورغويانية لوبا ليوني على صهوة الفرس «اس ام فا جونيتا» لإسطبلات الكمدة، بينما كان المركز الثالث من نصيب الفارس سعيد محمد المهيري من إسطبلات SS على صهوة «آر بي انفيرنو».

اجتماع تنويري

وسيعقد صباح اليوم قبل انطلاق السباق اجتماع تنويري عند بوابة الفحص البيطري، وسيتم استخدام جهاز مراقبة معدل ضربات القلب الإلكتروني ونظام العرض لتحديد معدل ضربات القلب للخيول وفقاً للبروتوكول المحدد، وطالبت اللجنة بضرورة تهيئة وتجهيز الخيل قبل إحضاره للبوابة البيطرية لفحص ما قبل السباق.

وسيتم استبعاد أي خيل يرفض أو يشكل خطراً على الكادر الطبي من السباق، كما يتوجب على أي خيل ينسحب بعد انطلاق السباق عرضه على الطبيب البيطري المسؤول قبل مغادرته موقع السباق، ولن يسمح باستخدام السوط والمهماز واللجام الطويل جداً، ويجب إعطاء الخيل حرية حركة الرأس، ويمنع منعاً باتاً تقديم جميع أنواع الدعم للخيول والفرسان في آخر 5 كم من خط الانطلاق وخط النهاية.

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