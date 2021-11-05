خيول الإمارات في مواجهة تحدي «بريدرز كب جوفنايل تيرف»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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ينطلق فجر غدٍ مهرجان «بريدرز كب» على مضمار «ديلمار» بالولايات المتحدة الأمريكية، وبمشاركة نخبة من الخيول الإماراتية والعالمية.

وستكون الخيول الإماراتية حاضرة في اليوم الأول عبر شوط «بريدرز كب جوفنايل تيرف» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» يتقدمهم «مودرن جيمز» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «البحر» لجودلفين أيضاً بقيادة الفارس المخضرم فرانكي ديتوري وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «دباوي ليجند» للدكتور علي رضا بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب هوغو بالمر.

وقال المدرب شارلي آبلبي: «مودرن جيمز» و«البحر» مرشحان بارزان وكلاهما حصل على بوابة جيدة بالمركزين الأول والثاني، وهي ميزة مهمة في مضمار دائري مثل مضمار ديلمار.

وأضاف: «مودرن جيمز» يتمتع بميزة الانتقال بشكل جيد للغاية خلال السباق ويفترض أن ينطلق ويتقدم بسرعة إلى الأمام شريطة أن ينطلق من البوابة بسرعة، ومستواه يتطور مع كل مشاركة، وسجله ممتاز، ويلزمك حصان قادر على الانتقال بقوة في ديلمار، ويلبي هذا المطلب بكل تأكيد.

وواصل قائلاً: «البحر» حصان قادر على تعويض ما فاته، ويبدو مرتاحاً لشق طريق عبر الخيول، ويذكرني بـ «لاين أوف ديوتي» من حيث إنه كلما كان السباق مضطرباً، كلما كان ذلك من صالحه، ويتجه إلى هذا السباق وفي رصيده خبرات واسعة، وسبق له السفر إلى وودباين، وفي سباق سمر ستيكس تأخر في الخروج من البوابة، ولكن بقية تصرفاته كانت موفقة تماماً، وارتدى غطاء في ذلك اليوم، ولكنه لن يرتديه هذه المرة وننظر إن كان ذلك سيساعده في الخروج بسرعة من البوابة.

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