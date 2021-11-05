94 خيلاً في افتتاح سباقات المضمار العيناوي

المصدر: العين - طلحة عبد الله

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يشهد مضمار نادي العين للفروسية والرماية والغولف، افتتاح موسمه الجديد اليوم، ويحتفل بعودة عشاق السباقات، وتتزين مدرجاته بالجماهير، وفق الإجراءات الاحترازية، بعد غياب امتد طويلاً، بسبب جائحة «كورونا».

ويشارك في حفل الافتتاح 94 خيلاً، تتسابق على جوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 505 آلاف درهم، ويتألف من 7 أشوط، خصصت 6 منها للخيول العربية الأصيلة، وشوط واحد، هو السادس، للخيول المهجنة، ويتضمن 4 أشواط للخيول المبتدئة، التي تبدأ المنافسة بالشوط الأول على كأس الوثبة ستاليونز، المخصص لملاك الإسطبلات الخاصة، لمسافة 1400 متر.

ويستمر ظهور الخيول المبتدئة في الشوط الثاني، بمشاركة 14 خيلاً بعمر 3 سنوات فما فوق، وتتسابق لمسافة 1400 متر، وفيه تشارك ثلاثة خيول للمدرب الحمادي.

الإثارة مستمرة

تستمر الإثارة بالشوط الثالث للخيول عمر 4 سنوات وما فوق، وتتسابق لمسافة 1800 متر، ويشهد هذا الشوط، منافسة قوية بين عدد من الخيول المرشحة للقب، مثل (إيه إف الباهر) و(بولياس).

فيما يشهد الشوط الرابع، عودة الخيول المبتدئة، بمشاركة 13 خيلاً، تتسابق لمسافة 1600 متر، ويستمر ظهورها في الشوط الخامس أيضاً، بآخر أشواطها بالأمسية، بمشاركة 11 خيلاً من الإنتاج المحلي عمر 4 سنوات فما فوق، وتتسابق لمسافة 1600 متر أيضاً، ويبرز منها (إيه إف فخامة) و(إيه إف الأحقاف).

شوط المهجنة

في الشوط السادس، وهو الوحيد المخصص للخيول المهجنة، يتسابق 14 خيلاً لمسافة 1600 متر –هانديكاب، ويبرز كل من (تابرناس) و(مجيب)، كمرشحين للفوز، ولكن عليهما أولاً أن يتجاوزا خيولاً قوية أخرى في السباق.

الختام

وتتسابق بالشوط السابع الأخير، 12 من الخيول العربية عمر 4 أعوام فما فوق، لمسافة 1000 متر (سباق السرعة)، وفي هذا الشوط، يواجه (غزوان الخالدية)، منافسة شرسة من (إيه إف مذهل) و(هزيم الرعد)، للفوز باللقب، وهو ما يعنى أن الجمهور موعود بإثارة بالغة في هذا الشوط.

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