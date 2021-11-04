موسم نادي دبي لسباق الخيل ينطلق اليوم على مضمار «ميدان» العالمي

المصدر: دبي - خالد المهيري

ينطلق اليوم موسم نادي دبي لسباق الخيل على مضمار «ميدان» العالمي، وستكون الأمسية الأولى برعاية «طيران الإمارات» ومشاركة 55 خيلاً، فيما يبلغ إجمالي جوائز الأشواط السبعة 632.5 ألف درهم.

وأعلنت إدارة نادي دبي لسباق الخيل عن عودة الجماهير إلى مدرجات المضمار مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية المرتبطة بجائحة «كورونا» وفقاً للشروط التي وضعتها الهيئات الصحية المختصة بالإمارة، إذ يجب على الراغبين في حضور السباقات إبراز إما شهادة تطعيم (كوفيد19) أو جرعة واحدة منه معترف بها من الجهات المعنية في الدولة أو منظمة الصحة العالمية أو إبراز نتيجة فحص سلبية «بي سي آر» لمدة لا تتعدى 72 ساعة.

مبادرة وطنية

كما أعلن النادي عن إطلاق مبادرة لإعفاء كبار المواطنين وأصحاب الهمم من رسوم الدخول إلى مضمار ميدان خلال الموسم الجديد بالتنسيق والتعاون مع وزارة تنمية المجتمع وهيئة تنمية المجتمع في دبي، كما تشمل المبادرة إعفاء أسر الشهداء من رسوم الدخول إلى المضمار بالتنسيق مع مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي.

وتجسد المبادرة حرص نادي دبي لسباق الخيل على تفعيل دور المسؤولية المجتمعية والإيمان الكبير بأهمية هذه الشريحة من المجتمع، بدءاً بكبار المواطنين الذين قدموا خدمات جليلة وسنوات من البذل والعطاء، إضافة إلى أصحاب الهمم الذين يستحقون كل الدعم والرعاية والاهتمام، إلى جانب أسر الشهداء الذين قدم أبناؤهم تضحيات كبيرة من أجل الوطن.

تأكيد

وأكد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل ونادي دبي للفروسية، أن المبادرة تعكس الدور الفعال لنادي دبي لسباق الخيل مع مختلف شرائح المجتمع، حيث ستكون الأبواب مفتوحة مجاناً أمام الفئات التي تشملها المبادرة طوال الموسم الجديد الحافل بالعديد من السباقات والفعاليات.

وأضاف الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، أن كبار المواطنين يستحقون كل التقدير على مساهمتهم في مسيرة التنمية طوال السنوات الماضية، حيث تعتبر المبادرة نوعاً من رد الجميل لهم إلى جانب أصحاب الهمم الذين يعتبرون جزءاً لا يتجزأ من المجتمع، خصوصاً وأن القيادة الرشيدة في الدولة أولت اهتماماً كبيراً لهذه الفئة من أجل دمجها وتمكينها في المجتمع، لافتاً إلى أنهم حرصوا على أن تشمل المبادرة أسر الشهداء الذين سطر أبناؤهم أروع الملاحم البطولية في ميادين الشرف والعز والكرامة.

الشوط الرئيس

وستكون الأنظار متجهة نحو الشوط الخامس الرئيس «سباق جائزة خيول مزادات دبي» لمسافة 1400 متر برعاية «طيران الإمارات» البالغة قيمة جوائزه 100 ألف درهم بمشاركة 5 خيول أبرزها «ميليسيرتيس» لمالكه البشير سالم الحراري، «فيربوتين» لـ «إسطبلات الرشيد»، «كريك هورايزون» لحمدان بن حرمش.

ويشهد الشوط الأول لمسافة 1400 متر برعاية «المغامرات العربية» مشاركة 6 خيول.

يشارك في الشوط الثاني لمسافة 2000 متر برعاية «الإمارات للعطلات» 7 خيول .

ويشهد الشوط الثالث لمسافة 1200 متر برعاية «الإمارات للشحن الجوي» مشاركة 6 خيول .

ويشارك في الشوط الرابع لمسافة 2000 متر برعاية «طيران الإمارات» 7 خيول .

ويشهد الشوط السادس لمسافة 1600 متر برعاية «emirates.com» مشاركة 13 خيلا يتقدمها .

ويشارك في الشوط السابع لمسافة 1600 متر برعاية «الإمارات سكاي واردز» 11 خيلاً .

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