نجاح كبير للسباق التجريبي في مضمار جبل علي

المصدر: دبي- بهاء عطا، خالد المهيري

أجرى مضمار جبل علي سباقاً تجريبياً روتينياً، بالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل، للوقوف على جاهزية وسلامة أرضية المضمار الأصفر، بحضور المهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي، وسام شينسكي من هيئة الإمارات لسباقات الخيل، وعدد من المدربين والفرسان.

وأعرب المهندس شريف الحلواني، عن سعادته بنجاح السباق التجريبي، بشهادة هيئة الإمارات لسباق الخيل، والمدربين والفرسان، الذين أشادوا بأرضية المضمار، وأكدوا أنها مطابقة لمعايير الأمن والسلامة المطلوبة.

وأضاف الحلواني: إن فريق العمل حريص على تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة في المضمار، وفق توجيهات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بما يضمن سلامة الفرسان والخيول، والدليل على ذلك، ما قمنا به في الموسمين الماضيين من معالجة شاملة لأرضية المضمار، إذ تم التواصل مع بيوت الخبرة العالمية، للوصول إلى خلطة طبيعية علمية متوازنة العناصر، وتحديداً ما بين المكونات الطينية المتماسكة، والرملية المفككة، وفي ضوء الاختبارات التي أجريت، والتوصيات التي صدرت، تم التوصل إلى المعادلة الصحيحة، واتخاذ المعالجات بالمقادير العلمية، من أجل الارتقاء بخصائص الأرضية، ما جعلنا نعبر هذا التحدي بنجاح كبير وبإشادة الجميع.

وأكد الحلواني أنه هناك سباق تجريبي آخر بعد أسبوعين، مقدماً في ختام حديثه، الشكر الجزيل للطاقم الفني العامل في المضمار الأصفر، على الجهود التي قاموا بها، كما الشكر موصول لهيئة الإمارات لسباق الخيل، والمدربين والفرسان الذين شاركوا في التجربة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز