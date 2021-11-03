«الشارقة للجواد العربي» ينطلق غداً

المصدر: الشارقة – فائز بجبوج

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق غداً «مهرجان الشارقة للجواد العربي» الإنتاج المحلي بنسخته الثامنة عشرة بالتعاون مع المنظمة الأوروبية للخيول العربية (ECAHO) وجمعية الإمارات للخيول العربية، وبرعاية مجلس الشارقة الرياضي - مربط البداير للخيول العربية - مربط دبي للخيول العربية الأصيلة - مستشفى الشارقة للخيول - قناة الشارقة الرياضية، وبمشاركة 242 جواداً من الإنتاج المحلي لدولة الإمارات من مختلف مرابط وأندية وإسطبلات الدولة.‬

يرأس اللجنة المنظمة العليا للمهرجان الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي والشيخ محمد بن عبد الله محمد آل ثاني نائباً، وتضم اللجنة في عضويتها الشيخ ماجد بن عبد الله بن ماجد القاسمي والدكتور غانم محمد عبيد الهاجري ومحمد عبد الله وعبد العزيز حمد عمران تريم وعبد الله حميد المهيري وسلطان محمد خليفة اليحيائي ومحمد الحربي وسلطان محمد خليفة اليحيائي مدير المهرجان.

3 أشواط للمهرات

تنطلق منافسات المهرجان اليوم في الصالة المغطاة بالنادي بثلاثة أشواط للمهرات، الشوط الأول المهرات بعمر سنة واحدة المكون من فئتين (أ، ب) وهو برعاية جمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة ومجلس الشارقة الرياضي، ويليه الشوط الثاني للمهرات بعمر سنتين المكون من فئتين (أ، ب) برعاية مربط دبي للخيول ومربط البداير للخيول يليه الشوط الثالث، هو شوط مخصص للمهرات بعمر ثلاث سنوات برعاية مستشفى الشارقة للخيول.

ويشهد اليوم الثاني غداً 6 أشواط للأفراس والمهور، حيث ينطلق بالشوط الرابع المخصص للأفراس بعمر 4 – 5 سنوات برعاية مجلس الشارقة الرياضي، يليه الشوط الخامس للأفراس بعمر 6 – 7 سنوات برعاية مستشفى الشارقة للخيول، يليه الشوط السادس للأفراس بعمر 8 سنوات فأكبر برعاية قناة الشارقة بالشوط السابع المخصص للمهور بعمر سنة واحدة والمقسم إلى فئتين (أ – ب) برعاية مربط البداير للخيول العربية، يليه الشوط الثامن للمهور بعمر سنتين برعاية مربط دبي للخيول العربية، يليه الشوط التاسع المخصص للمهور بعمر ثلاث سنوات مربط دبي للخيول العربية، ويختتم فعاليات اليوم الثاني بالشوط التاسع.

الأشواط الرئيسية

تنطلق فعاليات اليوم الثالث والختامي بعد غدٍ بالشوط العاشر المخصص للفحول بعمر 4 و 5 سنوات برعاية مجلس الشارقة الرياضي، يليه الشوط الحادي عشر المخصص للفحول بعمر 6 و 7 سنوات برعاية جمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة، يليه آخر الأشواط التأهيلية الشوط الثاني عشر المخصص للفحول بعمر 8 سنوات فأكبر برعاية مجلس الشارقة الرياضي.

يتبعه أشواط البطولات للإنتاج المحلي وهي ستة أشواط.

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