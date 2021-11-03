«بيان عذبة» تواجه «الحفار» في كأس الوثبة ببلجيكا

المصدر: بروكسل - البيان الرياضي

يعود مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مجدداً، إلى الساحة البلجيكية، حين يستضيف مضمار والوني غداً، سباق كأس الوثبة ستاليونز، المخصص للخيول العربية الأصيلة، لمسافة 2100 متر، بجائزة تبلغ 5 آلاف يورو.

ويأتي إقامة السباق، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربية.

ويجتذب السباق، الذي سيقام على المضمار العشبي، 14 خيلاً في سن أربع سنوات فما فوق، والسباق مفتوح للفرسان المحترفين، والهواة والمتمرنين، ولكن لن يتم منح سماح في الأوزان.

وتواجه الفرس القوية «بيان عذبة» لعذبة للسباقات، بإشراف المدرب فيليب كولجنتون، وقيادة جان بيرنارد ايجوم، نخبة من الخيول، يتصدرها «الحفار» للشقب للسباقات، بإشراف المدربة الفرنسية إليزابيث بيرنارد، وقيادة ستيفن هيلين.

منافسة

وينافس على اللقب «الفهل» لجيريكو بوجارتس، وبإشراف نفس المالك، و«جيسيس ايسالم» لبشير عبد الله، بإشراف تيري لومير، وقيادة فابيان ليبفري، و«نيل ادامز» للمالك السويسري أروس ايشباخر، بإشراف إف إتش ايشباخر، وهي زوجة المالك.

ويدفع المالك والمدرب، جي تي زوتليف، بكل من «موناليزا»، بقيادة سارا فيرمريش، و«سيدا دو سوليل»، بقيادة كوب فاندربيك، وهناك «تيكس دي أي» للمالك والمدرب الشهير يوهان فريستبرين، بقيادة كوين كليمانس.

ويدعم ويرعى المهرجان، دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيس، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعاه أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

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