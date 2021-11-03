«غنتوت» يدشن موسمه بمهرجان بنيك بولو الجمعة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، يشهد النادي اعتباراً من بعد ظهر غدٍ انطلاقة موسمه الجديد 2021 - 2022، الذي يشهد العديد من الفعاليات الجماهيرية والمشاركات الوطنية الاحتفالية والخيرية.

تم الإعلان عن ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس بمنصة الضيوف الرئيسية بملعب الشيخ زايد الرئيسي في نادي غنتوت، بحضور سعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس النادي، وحمد عبد الرحمن الشيخ المدير التنفيذي للنادي، والكابتن ناصر الشامسي عضو مجلس الإدارة، كما حضر جانباً من المؤتمر أحمد علي النعيمي مدير عام مكتب سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان.

وينطلق نشاط النادي غداً بمهرجان بينك بولو في مباراة تجمع غنتوت (ا) بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، أمام فريق غنتوت (ب) بقيادة الشيخة علياء بنت مروان آل مكتوم.

وخلال المؤتمر الصحافي رحب سعيد المنصوري بالجميع ونقل تحيات سمو رئيس النادي، معلناً تدشين نشاط النادي في الموسم الحالي، والذي يشتمل على العديد من الفعاليات الرياضية والمجتمعية ضمن احتفالات البلاد بعام (الخمسين الذهبي)، وشكر مجلس أبوظبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان للدعم المستمر لمسيرة النادي.

وتحدث حمد عبد الرحمن الشيخ معلناً انطلاقه الموسم برعاية سمو رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو اعتباراً من يوم غدٍ بمهرجان (بينك بولو) الذي يتصدر مبادرات النادي الخيرية، ومعلناً فتح أبواب النادي للجميع للتسجيل وللاستمتاع بمرافق النادي مثل حوض السباحة، الصالة الرياضية، والتنس والكرة الطائرة، كما يتم لاحقاً افتتاح مدرسة تعليم ركوب الخيل والبولو للفئات من عمر 6 سنوات فما فوق، وأيضاً إيواء الخيول في إسطبلات النادي الملكية وتدريبها بأسعار رمزية مساهمة في دعم رياضة الإمارات.

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